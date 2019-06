GAZETA BANKOWA: Trend pięciogwiazdkowy

Polscy inwestorzy stali się bardzo aktywni na rynku hotelowym. Wiele polskich firm deweloperskich, które już osiągnęły sukces w innych sektorach nieruchomości, decyduje się na inwestowanie w hotele. Ale ton rynkowi nadają inwestorzy zagraniczni – analizuje Szymon Szadkowski

Tylko w ostatnich dwóch latach liczba hoteli w Polsce wzrosła o ok. 6 proc., a liczba pokoi o ponad 9 proc. Według analityków, w 2019 r. w Polsce przybędzie około 7 tys. pokoi. W samej Warszawie w perspektywie 2019-2020 trzeba się liczyć z prawie 20-proc. wzrostem liczby pokoi hotelowych. Na większości rynków silny wzrost popytu umożliwił absorpcję stosunkowo szybkiego przyrostu podaży obiektów hotelowych. Jednak na niektórych rynkach, między innymi w Warszawie, podaż zaczyna przewyższać popyt przy malejących wskaźnikach obłożenia.

– Jest to raczej zjawisko przejściowe, ponieważ perspektywy długoterminowe nadal napawają optymizmem – twierdzi Borivoj Vokrinek, partner, dział doradztwa strategicznego, dyrektor ds. badań rynku hotelowego w regionie EMEA z Cushman & Wakefield.

Z danych tej firmy wynika, że na koniec 2018 r. polska baza hotelowa obejmowała ok. 80 tys. pokoi hotelowych, z czego niecałe 40 proc. stanowiła oferta obiektów działających pod markami zagranicznymi. Liderem rynku hotelowego w Polsce jest sieć Accor, która ma ok. 15-proc. udział w łącznej liczbie pokoi dostępnych w kraju i ponad 40-proc. udział w łącznym zasobie pokoi oferowanych przez hotele międzynarodowych marek. Drugie miejsce wśród międzynarodowych sieci hotelowych zajmuje Hilton Worldwide z udziałami wynoszącymi odpowiednio ok. 4 proc. i 11 proc., a tuż za nią uplasowała się sieć Marriott International.

Szczegółowe dane GUS pokazują, że w połowie 2017 r. w Polsce działało 2540 hoteli – rok wcześniej, w tym samym okresie, było ich 2 463. W podziale na kategorie, w Polsce najwięcej jest hoteli trzygwiazdkowych (1422), następnie hoteli dwugwiazdkowych (666) oraz czterogwiazdkowych (384).

Agata Janda, dyrektor ds. Doradztwa Hotelowego, JLL uważa, że największe sieci hotelowe rozwijają u nas szerokie portfolio swoich marek – od ekonomicznych po tzw. upscalowe. To według eksperta JLL dowodzi, że pomimo mało imponującej jeszcze kilka lat temu bazy hotelowej, dziś polski rynek bazy noclegowej rozwija się w rytm bieżących globalnych trendów.

(…)

Polski kapitał chętnie inwestuje

Według ekspertów z Cushman & Wakefield, polscy inwestorzy są bardzo aktywni na rynku hotelowym. Wiele polskich firm deweloperskich, które już osiągnęły sukces w innych sektorach nieruchomości, na przykład mieszkaniowym, decyduje się na inwestowanie w hotele.

Łukasz Bondyra, analityk, dział nieruchomości hotelowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Cushman & Wakefield, uważa, że polscy inwestorzy również coraz częściej doceniają zalety wynikające z prowadzenia hotelu pod marką międzynarodową na podstawie umowy franczyzy lub o zarządzanie.

– Silna marka i doświadczony operator są ważne zwłaszcza w przypadku debiutantów na bardzo konkurencyjnym rynku hotelowym, ponieważ pozwalają skuteczniej przyciągać klientów. Inwestorzy krajowi muszą jednak liczyć się z rosnącą konkurencją ze strony kapitału zagranicznego, który agresywnie poszukuje okazji inwestycyjnych w Polsce. Do najbardziej aktywnych graczy międzynarodowych na polskim rynku należą UBM i Union Investment – mówi Łukasz Bondyra. (…)

Szymon Szadkowski

