Entuzjazm opadł, mieszana sesja w Europie

Optymizm, który zagościł we wtorek na giełdzie za oceanem nie przeniósł się w pełni na sesję azjatycką.

Chiński Shanghai Composite zamknął dzisiejszą sesję neutralnie, natomiast Hang Seng zyskał +0,5%. Przypomnijmy, że wczorajsze wystąpienie J. Powell’a zostało odebrane przez rynek jako gołębie. Prezes Rezerwy Federalnej stwierdził, że Fed pozostaje w gotowości do użycia wszelkich narzędzi, które pozwolą utrzymać ekspansywaną fazę wzrostu gospodarczego. Ponadto szef Fed zasugerował, że uznawane dotychczas za „niekonwencjonalne” narzędzia prowadzenia polityki monetarnej, powinny stać się narzędziami „konwencjonalnymi”. Mowa tutaj przede wszystkim o procesie luzowania ilościowego – rynek uznał, że w ten sposób J. Powell potwierdził przy okazji gotowość do uruchomienia kolejnej rundy luzowania ilościowego, w sytuacji gdyby pojawiła się taka potrzeba.

Trudno uwierzyć w to, że jeszcze jesienią ubiegłego roku rynek zastanawiał się nad tym, ile jeszcze podwyżek czeka nas w 2019 r. Sytuacja diametralnie odwróciła się na przełomie roku i od tej pory retoryka Fed łagodnieje z miesiąca na miesiąc. Obecnie prawdopodobieństwo realizacji przynajmniej jednej obniżki do końca 2019 r. szacowane jest przez rynek na poziomie wyższym niż 90%. Niewątpliwie, bardzo duży wpływ na stanowisko członków FOMC wywiera reaktywacja wojny handlowej – mogliśmy o tym wyczytać w ostatnim raporcie Morgan Stanley. Bank przewiduje, że po wprowadzeniu ceł na całość chińskiego importu oraz serii działań odwetowych Państwa Środka, gospodarkę USA dotknie w perspektywie trzech kwartałów recesja.

Rynek naturalnie cieszy się z perspektywy łagodzenia polityki monetarnej, jednak nie można zapominać o drugiej stronie medalu w postaci obaw o kondycję gospodarki amerykańskiej. Dzisiejsze dane ADP (szacunkowa zmiana zatrudnienia w poprzednim miesiącu w sektorze prywatnym poza rolnictwem) dostarczyły inwestorom spore rozczarowanie. Zgodnie z raportem, w maju liczba nowo utworzonych miejsc pracy znalazła się na poziomie 27 tys. przy konsensusie zakładającym wartość 173 tys. (najgorszy odczyt od marca 2010 r.). W przeszłości pojawiały się istotne rozbieżności pomiędzy raportem ADP, a oficjalnym raportem sporządzanym przez organy państwowe, niemniej tak duży „rozstrzał” sugeruje, że piątkowe dane z rynku pracy nie powinny raczej zaskoczyć pozytywnie.

Komisja Europejska przyjęła w środę dokument, w którym sygnalizuje zasadność objęcia państwa włoskiego procedurą nadmiernego deficytu. W praktyce, zabieg ten powoduje nałożenie kary w wysokości 0,2% PKB, co w przypadku Włoch stanowi równowartość ok. 3 mld EUR. Unijni komisarze zastrzegają jednak, że nie jest to decyzja ostateczna (swoje opinie o warunkach procedury muszą przedstawić jeszcze kraje członkowskie). Jednocześnie Komisja nie wyklucza zmiany swojego stanowiska w przypadku pojawienia się nowych propozycji ze strony Rzymu.

Sesja europejska nie należała do tych z kategorii „ekscytujących”. WIG20 niemal przez cały dzień oscylował wokół poziomu neutralnego, by ostatecznie zamknąć się ze zniżką o -0,5%. Neutralnie dzień natomiast zakończył mWIG40 oraz sWIG80. O godzinie siedemnastej kluczowe amerykańskie indeksy notowane są nieznacznie powyżej zera. Ropa naftowa WTI traci z kolei ok -3,5% po publikacji tygodniowego raportu o zapasach, w którym podano informację o ich wzroście o 6,8 mln brk przy konsensusie zakładającym spadek o 1,7 mln brk.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Usług i Analiz Rynkowych

Dom Inwestycyjny Xelion