NCBiR dokłada się do innowacyjnych projektów

Milionowe dofinansowanie nowatorskich projektów w zasięgu zarówno dużych przedsiębiorców, jak i przedstawicieli startupów! Jak zdobyć unijne środki, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Tego można dowiedzieć się podczas spotkań informacyjno – warsztatowych „NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”, które odbywają się w miastach całej Polski.

Spotkania składają się z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. W ich trakcie pracownicy i eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących technologii, produktów lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym największego programu wsparcia innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach – Szybka Ścieżka.

W ramach Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą uzyskać od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych dofinansowania na działalność rozwojową i wspieranie innowacyjnych projektów biznesowych. O dofinansowanie starać się mogą zarówno duże firmy jak i start-upy, które realizują innowacyjne projekty. Beneficjenci mogą liczyć nawet na 80 procent dofinansowania ich projektu. Pozostałe 20 procent to środki własne. W tym roku nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o którym mowa na spotkaniach, w latach 2016 - 2018 przyznano dofinansowanie dla ponad 1 300 innowacyjnych projektów z całej Polski, na łączną kwotę przekraczającą 10,6 miliarda złotych.

W spotkaniach „NCBR dla Firm” biorą udział również beneficjenci. Na spotkaniu w Poznaniu o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu i realizacji projektu mówili przedstawiciele firmy SENTIMENTI, którzy uzyskali dofinansowanie na stworzenie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję i umożliwiającego analizę treści pisanych pod kątem emocji wyrażanych przez nadawców i odczuwanych przez odbiorcę. To nowatorskie rozwiązanie wspiera reklamodawców, ale także pozwala wskazywać próby manipulowania odbiorcami treści.

Nasz biznes powstał z potrzeby serca. Związek na odległość, dużo czatów, przez to także nieporozumienia - chce się napisać jedno, druga strona rozumie to inaczej. Stąd pomysł na stworzenie rozwiązania, które potrafiłoby pokazywać emocje w tekście. Pozyskaliśmy do współpracy, najlepszych specjalistów - inżynierów lingwistów z Politechniki Wrocławskiej, neurobiologów z PAN, kognitywistów, psychologów. Projekt został sfinansowany dzięki środkom z NCBR, z tzw. Szybkiej Ścieżki - mówi Damian Grimling, prezes zarządu Sentimenti. - Pomysł ewoluował i po trzech latach narzędzie wykorzystywane jest między innymi do analizy treści na portalach internetowych pod kątem dopasowania do nich reklam, przewidywania zmian kursów cen akcji giełdowych (prawie 90% skuteczności) oraz monitoringu brandów, firm, osób w kontekście emocji, jakie wywołują w internecie. Znakomicie wspominam współpracę z NCBR. Łatwość aplikowania, elastyczność, brak uciążliwości. Dodam tylko, że przygotowujemy kolejny wniosek – dodał.