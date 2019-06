Optymizm rynków przed G20

Rynki finansowe kolejny raz zostały zdominowane poprzez kwestie wojny handlowej. Tym razem ma dojść do poprawy stosunków między Stanami Zjednoczonymi USA. Pytanie tylko czy dojdzie do jakiegokolwiek przełomu? Czy rynki finansowe kolejny raz dadzą się nabrać na poklepywanie się po plecach?

Już jutro rozpoczyna się szczyt państw G20 w Japonii. Oczywiście rozmowy będą dotyczyły m.in. międzynarodowego handlu, choć obserwatorzy całego świata skupieni są w zasadzie tylko i wyłącznie na wydarzeniu „pobocznym”. W sobotę o godzinie 16:30 ma dojść do spotkania pomiędzy amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem oraz chińskim prezydentem Xi Jinpigiem. Od ponad miesiąca obserwujemy marazm pod względem negocjacji, taryfy celne są w grze i rynek zaczął widzieć faktyczne wyniki tych restrykcji handlowych w postaci spowalniającej gospodarki. Rynek został zelektryzowany informacją dotycząca tego, że obie strony osiągnęły rozejm. Oznacza to, że potencjalnie na jakiś czas nie ma dojść do dalszej eskalacji konfliktu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Stany Zjednoczone pracowały nad wprowadzeniem kolejnych taryf celnych na resztę chińskich produktów o wartości 300 mld USD. Oczywiście Donald Trump zagroził, że w przypadku braku progresu w rozmowach wskazane taryfy celne zostaną wprowadzone.

Rynek kolejny raz kupuje pompowane informacje przed kolejnym spotkaniem. Przed informacją o prawdopodobnym rozejmie pojawił się m.in. komentarz Steve’a Mnuchina, sekretarza skarbu, który mówił, że porozumienie jest osiągnięte już w 90%. Niemniej, przez wiele miesięcy toczących się negocjacji nie pojawiły się żadne szczegóły, wobec tego ciężko w tym momencie oczekiwać przełomu. Rynek prawdopodobnie jednak zareaguje pozytywnie na zaprezentowany pozytywny wydźwięk rozmów. Z drugiej strony stałe odbicie na giełdach mogłoby mieć miejsce w momencie, kiedy dojdzie do jaśniejszych deklaracji. Taką deklaracją byłby termin na osiągnięcie porozumienia, np. do końca września bieżącego roku. W takim wypadku mielibyśmy dłuższy czas euforii, który mógłby być spotęgowany potencjalną obniżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Dzisiaj wzrosty obserwowaliśmy przede wszystkim na rynkach azjatyckich. W Europie sytuacja wygląda raczej mieszanie, gdyż na niektórych indeksach widoczne były spadki. Na amerykańskich indeksach widać raczej wzrosty, choć wyjątek stanowi DJIA, który traci 0,1%. WIG20 zachowuje się całkiem pozytywnie na tle innych rynków, zyskując ponad 1%.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych, XTB