Święto w USA, GPW nieznacznie zyskuje

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych mamy święto i giełdy są zamknięte, polskie indeksy nieznacznie zyskują. Co prawda w ostatnich dniach mogliśmy obserwować nowe szczyty wszech czasów w USA, niemniej optymizm jaki panuje na polskim parkiecie jest umiarkowany.

W początkowych godzinach handlu, polskie indeksy giełdowe znajdowały się poniżej wczorajszego zamknięcia, jednak po południu wszystkie zdołały wyjść już na plus Jeszcze przed zamknięciem sesji WIG20 zyskuje 0,3%, WIG notuje zyski na +0,25%, a WIG znajduje się 0,22% na plusie. Nad kreską utrzymują się także sWIG80 (0,34%) i mWIG40 (+0,28%).

Na dzisiejszej sesji wyróżnia się Lotos, który pozytywnie reaguje na informacje dotyczące fuzji z PKN Orlen. Z perspektywy analizy technicznej doszło do wyłamania ważnego oporu (87,6 zł), co może napędzać dalsze wzrosty. Finalizacja transakcji ma się przełożyć na większe możliwości inwestycyjne i umocnić siłę polskiej gospodarki. W najlepszym momencie spółka zyskiwała dziś ponad 5%, przed godziną 16:00 jest to +4,87%.

Giełdy w Europie również wykazują nieznaczne wzrosty.Francuski CAC zyskuje zaledwie 0,1%, a niemiecki DAX notuje +0,11%. Z ważniejszych spółek z Niemiec, Bayer traci 0,5%, Siemens znajduje się 0,13%, a Allianz, podobnie jak Daimler zyskują 0,2%.

Czwartkowy kalendarz makro jest właściwie pusty. Dziś poznaliśmy jedynie wynik sprzedaży detalicznej w strefie euro. Wyniki za maj pokazują spadek sprzedaży o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Jest to gorszy odczyt od oczekiwań, które kształtowały się na poziomie +0,4%, a poprzedni odczyt został zrewidowany do -0,1.%. Kurs euro nie reagował jednak na publikację. Widać, że dzisiejsza nieobecność USA na rynkach przekłada się na dużo mniejszą zmienność.

Rynki wyraźnie czekają na jutrzejszy Raport NFP, który w maju kiepski i na nowo rozbudził dyskusję o możliwym cięciu stóp przez Rezerwę Federalną. Obecnie inwestorzy spodziewają się cięcia stóp ze strony amerykańskiego banku centralnego już w lipcu. Jednak pomimo tego zbliżająca się publikacja raportu z rynku pracy wciąż pozostaje najważniejszym odczytem tego tygodnia.