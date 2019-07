Na rynkach finansowych mamy do czynienia raczej z pozytywnymi nastrojami, przynajmniej na rynku giełdowym. Jest to związane przede wszystkim z oczekiwaniami dotyczącymi luzowania polityki monetarnej w USA poprzez cięcie stóp procentowych.

Z drugiej strony minutes opublikowane ze strony Europejskiego Banku Centralnego pokazują, że większej akomodacji można oczekiwać również w Europie. Czy jest to sygnał dla inwestorów do dalszego kupowania akcji? Czy S&P 500 zamknie się powyżej 3000 punktów?

Wczoraj kolejny raz naruszony został poziom 3000 punktów na indeksie S&P 500. Indeks ten jednak zamknął się poniżej tego poziomu, podobnie jak kontrakty terminowe. Dzisiaj znów mamy oscylowanie blisko tego poziomu, co jest związane wciąż z tematem polityki monetarnej. Wczoraj najpierw Powell dawał jasne wskazówki, że polityka monetarna ulegnie poluzowaniu. W tym momencie wszyscy zadają sobie pytanie już nie „czy”, a „ile”.

Rynek zaczyna wyceniać możliwość obniżki stóp procentowych w USA na poziomie 50 punktów bazowych. Z jednej strony wczorajsze minutes pokazały, że część bankierów uznawałoby obniżkę stóp za poduszkę powietrzną dla gospodarki. Z drugiej strony faktyczne obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych mogłoby być odczytanie jako paniczny ruch ze strony Fedu. Taki nagły pośpiech byłby z pewnością zastanawiający, w szczególności, że nie mamy do czynienia z bardzo fatalnymi danymi gospodarczymi. Wręcz przeciwnie. Ostatnie dane z rynku pracy zachwyciły, a już dzisiaj poznaliśmy niezłe dane dotyczące inflacji.

Z jednej strony inflacja CPI osłabia się do 1,6% r/r zgodnie z oczekiwaniami. Z drugiej jednak strony mamy naprawdę solidne dane dotyczące inflacji bazowej. Ta odbija do 2,1% r/r z poziomu 2,0% r/r przy braku oczekiwań zmian, natomiast w ujęciu miesięcznym mamy odbicie o 0,3% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzednim odczycie na poziomie 0,1% m/m. Takie dane oczywiście nie zmieniają perspektyw polityki monetarnej Fed, jak sam wskazał na to Powell wczorajszego dnia przed Kongresem, ale z drugiej strony na ten moment nie dają uzasadnienia dużej obniżki stóp.

S&P 500 narusza poziom 3000 punktów. Oczekiwania dotyczące obniżki są dosyć silne i niemal w pełni wycenione na rynku. Co jeśli będziemy mieli słabe wyniki spółek z II kwartału, a gospodarka będzie pokazywała spowolnienie? Wtedy z pewnością moglibyśmy oczekiwać większego ruchu korekcyjnego. Dzisiaj widać jednak umiarkowanie dobre nastroje. Większość indeksów w Europie zyskuje, na Wall Street mamy pozytywne otwarcie, natomiast WIG20 na godzinę przed końcem zyskuje 0,17%.