Obiecujący początek sezonu wyników na GPW

Końcówka tygodnia na światowych giełdach upływa w całkiem optymistycznych nastrojach. W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy silne wzrosty na chińskich i japońskich parkietach. Również w trakcie sesji europejskiej dominowali kupujący. Sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianie po otwarciu się rynków za Oceanem. W rezultacie na zamknięciu sesji duża część głównych indeksów z Europy Zachodniej znajdowała się w bliskim sąsiedztwie wczorajszych cen zamknięcia.

Na Starym Kontynencie wyjątkiem zasługującym na uwagę są Włochy. Włoski indeks FTSE MIB traci blisko 2 proc.. Powodem spadków są oczywiście zawirowania na krajowej scenie politycznej. Coraz częściej mówi się o możliwości rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentach. Powodem pojawienia się takich doniesień są coraz większe różnice między Matteo Salvinim i Luigi di Maio - liderami włoskiej koalicji populistycznej. Byłoby to z pewnością korzystne dla Salviniego, ponieważ jego notowania znacznie się poprawiły od ostatnich wyborów, czego nie można powiedzieć o liderze Ruchu Pięciu Gwiazd. Niemniej jednak, sam Salvini powiedział, że nawet gdyby trzeba było rozpisać wybory to wciąż jest na to trochę czasu, tak więc na decyzję w tej sprawie może nam przyjść jeszcze troche poczekać.

Dzisiejsza kondycja polskich indeksów giełdowych może być powodem do dumy. Indeks WIG20 zyskuje blisko 1 proc. i jest jednym z najlepszych indeksów blue chips ze Starego Kontynentu (lepiej radzi sobie tylko szwedzki OMXS30). Nieco słabiej radziły sobie małe i średnie spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80. Niemniej jednak, oba te indeksy również notują dziś wzrosty. Jeśli chodzi o poszczególne spółki to na uwagę zasługuje PKN Orlen. Koncern z Płocka opublikował dziś raport wyników drugi kwartał roku rozpoczynając tym samym sezon wyników dla spółek z indeksu WIG20. Podczas gdy spółka odnotował przychody zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, to zysk okazał się znacznie wyższy od prognoz. Nie powinno więc dziwić, że PKN Orlen był dziś jedną z najlepiej radzących sobie spółek z indeksu WIG20.

W przyszłym tygodniu swoje raporty wyników opublikują Santander Bank Polska (wtorek, 23 lipca) i Orange Polska (środa, 24 lipca).

Filip Kondej, Analityk Rynków Finansowych XTB