Tydzień kluczowych raportów

Ostatni pełny tydzień lipca przynosi bardzo szeroki zestaw raportów, które łącznie dadzą nam bardzo solidny obraz globalnej gospodarki. Zbliżają się też wyczekiwane posiedzenia najważniejszych banków centralnych. Złoty rozpoczyna ten tydzień od niewielkiego osłabienia.

Ostatnie dane makroekonomiczne były mocno mieszane, zarówno z globalnej, jak i z polskiej gospodarki. Z jednej strony w USA pozytywnie zaskoczyły regionalne wskaźniki aktywności za lipiec, ale rozczarowały dane z rynku nieruchomości. W Chinach wzrost PKB w drugim kwartale spowolnił do poziomu najniższego od 20 lat, ale czerwcowe dane o produkcji i sprzedaży były lepsze. Z kolei dopiero, co opublikowane dane o szacunkowym eksporcie w Korei za lipiec są fatalne, stawiając pod znakiem zapytania jakiekolwiek ożywienie w kluczowej dla światowej gospodarki Azji. W Polsce, która do tej pory wydawała się odporna na spowolnienie, czerwcowe dane też generalnie były mocno rozczarowujące, choć tu można liczyć na rychły wpływ stymulacji fiskalnej. Dlatego też publikowane w tym tygodniu dane będą bardzo istotne – będzie to zestaw wstępnych indeksów PMI (Japonia, strefa euro i USA) w środę oraz wstępny szacunek zmiany PKB w USA za drugi kwartał – w piątek. Szczególnie ostatni raport może być kluczowy dla rynku walutowego, dając ostatnie wskazanie przed lipcowym posiedzeniem Fed.

Dla rynków akcji, które w ostatnich dniach nie były najmocniejsze (na tym tle pozytywnie wyróżniała się GPW!), równie istotny będzie sezon wyników kwartalnych. W USA będzie to najważniejszy tydzień sezonu publikacji, a raporty przedstawi 10 z 30 spółek z indeksu DJIA oraz 144 spółek z indeksu S&P500. Jak dotąd publikacje są dobre – szczególnie pozytywnie wynikami zaskoczył Microsoft, choć należy jednocześnie podkreślić, że analitycy w ostatnich tygodniach wyraźnie ograniczali swoje oczekiwania (w efekcie spółkom łatwiej jest pozytywnie „zaskoczyć”). Ważne będzie to, czy spółki będą w stanie zwiększać przychody oraz co powiedzą inwestorom w kontekście kolejnych kwartałów. Innymi słowy, inwestorzy będą szukać sygnałów, czy globalne spowolnienie znajduje odzwierciedlenie w wynikach i prognozach. Wśród najważniejszych publikacji na ten tydzień znajdują się raporty Amazon, Caterpillar (spółka szczególnie wrażliwa na koniunkturę w budownictwie) oraz Intel.

Dla walut europejskich wydarzeniem numer jeden może być jednak czwartkowe posiedzenie EBC. Bank już ostatnio zasugerował, iż dalsze wsparcie dla gospodarki będzie potrzebne, a ostatnio euro traciło (a wraz z nim złoty) wobec informacji o możliwej zmianie celu inflacyjnego banku centralnego. To raczej dłuższa dyskusja, ale inwestorzy będą chcieli wiedzieć, czy prezes Draghi jeszcze przed odejściem ze stanowiska zdecyduje się na większy ruch, najprawdopodobniej w postaci kolejnego cięcia stóp procentowych.

Na tle tak intensywnego tygodnia poniedziałek zapowiada się dość spokojnie. Złoty traci wobec głównych walut. O 8:50 euro kosztuje 4,2548 złotego, dolar 3,7924 złotego, frank 3,8587 złotego, zaś funt 4,7436 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB