Rynek wstrzymuje oddech przed Fed

Rynek czeka na najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, choć z pewnością nie miesiąca, gdyż za nami wiele wydarzeń, głównie ze sceny politycznej. Dla rynków ważna będzie jednak decyzja Rezerwy Federalnej o wysokości stóp procentowych. Pomimo tego, iż ruch ze strony Fed jest raczej pewny, to nie do końca wiadomo, jak będą rysować się perspektywy, a to właśnie one będą najważniejsze dla rynku…