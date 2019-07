Słaby początek tygodnia

Europejskie parkiety oczekując wznowienia rozmów handlowych na linii USA-Chiny znajdowały się w poniedziałek w mieszanych nastrojach. Należy przyznać, że oczekiwania rynku wobec ewentualnych postępów osiągniętych w trakcie dwudniowego spotkania w Szanghaju nie są zbyt wygórowane.

Doradca ekonomiczny Białego Domu, L. Kudlow w wywiadzie dla CNBC sugerował, iż sukcesem na chwilą obecną byłoby rozpoczęcie negocjacji w punkcie, w którym znajdowały się one w momencie ich zerwa w maju.

Po piątkowej udanej obronie bariery 2300 pkt., dziś WIG20 skapitulował. Przez pierwszą godzinę sesji polski indeks blue chipów krążył wokół poziomu neutralnego, jednak w kolejnych godzinach sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu. Wśród największych spółek, najmocniej traciły akcje Aliora (4,7%) oraz JSW (3,4%). W przypadku pierwszej z wymienionych spółek, negatywnie na kursie odbiły się medialne doniesienia o złożeniu przez bank do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osoby działające w imieniu ZM Henryk Kania (obecnie ekspozycja Aliora na zobowiązania Kani wynosi ponad 200 mln zł).

WIG20 zakończył ostatecznie dzień ze spadkiem o 0,9%, osiągając przy tym obroty na poziomie 342 mln zł. Słabo wypadła również druga i trzecia linia spółek – mWIG40 zamknął dzień 0,7% poniżej kreski a sWIG80 0,3%. W momencie zamknięcia sesji w Warszawie, niemiecki DAX oraz francuski CAC40 zyskują 0,2%.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Fed, po którym najpewniej rozpocznie się trzeci od 2000 r. cykl obniżek stóp procentowych w USA. Wprawdzie prawdopodobieństwo jednorazowej obniżki o 50pb wyceniane jest obecnie na ok. 25%, niemniej wydaje się, że członkowie Komitetu nie mają póki co powodów do wykonywania gwałtownych ruchów i w środę zostanie ogłoszona obniżka o 25pb. Świadczy o tym chociażby mocna konsumpcja, która zgodnie z piątkowymi danymi, wzrosła w drugim kwartale o 4,3% k/k saar i była obok wysokich wydatków rządowych głównym powodem wyższego od oczekiwań wzrostu PKB.

W piątek natomiast czeka nas ważny zestaw danych z amerykańskiego rynku pracy – z uwagi na fakt, że będzie to pierwszy piątek miesiąca, poznamy tradycyjnie odczyty dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem, stopy bezrobocia oraz dynamiki wynagrodzeń. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu liczba nowo utworzonych miejsc pracy wyniosła 224 tys. i była wyższa od konsensusu, który zakładał 160 tys. Nie wydaje się jednak, by wciąż silny rynek pracy miał zatrzymać Rezerwę Federalną przed wspomnianą wcześniej obniżką stóp, tym bardziej że w ciągu ostatniego kwartału mogliśmy zaobserwować wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń.