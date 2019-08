Fed umacnia dolara

Niewiele działo się w trakcie czwartkowej sesji w Azji. Większość rynków akcji na niewielkich plusach, Chiny lekko w dół. Rynek czeka, bo czeka też Obama. Prezydent powiedział we wczorajszym wywiadzie, iż władze w USA są pewne, iż to reżim użył borni chemicznej i należy go z tego rozliczyć.