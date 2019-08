Niepewny dalszych działań Fed umacnia dolara

Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe i zakończyła okres QT (zacieśniania polityki pieniężnej), nie podejmując jednak żadnych innych działań, co rynek odebrał jako opieszałość i zbytnią bierność wobec zmian krzywej dochodowości. dolar odnotował silny wzrost, zatem jedynie kwestią czasu jest interwencja administracji Donalda Trumpa.

Fed obniża stopy procentowe, koniec QT, frustracja na rynku

Oczekiwane obniżenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych w połączeniu z nowym stanowiskiem i dwoma sprzeciwami jastrzębi tworzy delikatnie jastrzębi klimat, pomimo tego, że politykę QT zakończono pospiesznie. Być może początkowa wzrostowa reakcja dolara wynikała z uzyskania odpowiedzi na pytanie czy stopy procentowe zostaną zredukowane o 50, czy o 25 punktów bazowych, jako że całkiem liczna mniejszość uczestników rynku spodziewała się większej obniżki. Dwa sprzeciwy nie były zaskoczeniem, ponieważ zostały zgłoszone przez dwójkę dobrze znanych jastrzębi – Esther George i Erica Rosengrena. Stanowisko Fed zostało zmienione w minimalnym zakresie. Oprócz odnotowania zmienionej daty zakończenia stosowania polityki QT, zmieniono tylko jedno całe zdanie, wskazując rzeczywisty zakres obniżenia stóp procentowych: „W świetle implikacji dla perspektyw gospodarczych wynikających z wydarzeń na rynkach ogólnoświatowych, a także ograniczonej presji inflacyjnej, Komitet podjął decyzję o obniżeniu … [stopa docelowa]”.

Jednak to konferencja prasowa Jerome’a Powella spowodowała najsilniejszą reakcję rynków, ponieważ odpowiadając na jedno z pierwszych pytań dziennikarzy Prezes Rezerwy Federalnej określił, że cięcie stóp stanowi „korektę w trakcie cyklu”. Ta wypowiedź szybko spłaszczyła krzywą rentowności amerykańskich obligacji, a dochodowość obligacji krótkoterminowych ponownie wystrzeliła w górę w związku z obawami, że Fed, ociągając się w podejmowaniu odpowiednich kroków, ponownie pozostaje w tyle za krzywą. Przez dłuższy czas pozostałej części konferencji prasowej Jerome Powell udzielał mało konkretnych odpowiedzi i niepewnie krążył wokół własnych słów o tym, czy jest to pierwsze z serii cięć, oraz o „korekcie w takcie cyklu”. Pewne jest tylko to, że Rezerwa Federalna nie ma pewności co do tego, jakie dalsze kroki podejmie oraz że nie chce wykluczać żadnej opcji, po cichu licząc na korzystny scenariusz.

Należy się domyślać, że pospieszne zakończenie polityki QT oznacza, że Fed martwi się o kwestię płynności dolara, która będzie wciąż powracać i istotnie pogarszać perspektywy przy większych i dużych deficytach w amerykańskim budżecie, jeżeli spowolnienie gospodarcze w USA przemieni się pod koniec roku w recesję. Efektywnie Rezerwa Federalna utraciła kontrolę nad prowadzoną polityką fiskalną, a tak silna reakcja USD powoduje, że Fed zbyt wcześnie będzie musiała dokonać kolejnych cięć stóp procentowych, co ostatecznie doprowadzi do luzowania polityki pieniężnej.

Jak można było się spodziewać, prezydent USA Donald Trump szybko zareagował, krytykując Powell’a za niewystarczająco zdecydowane gołębie podejście: „Jak zwykle Powell nas zawiódł, ale przynajmniej kończy z zacieśnianiem polityki pieniężnej, które nie powinno w ogóle mieć miejsca – brak inflacji”. (…) „Rynek chciał usłyszeć od Jay’a Powella i Rezerwy Federalnej, że to był początek długotrwałego i agresywnego cyklu cięć stóp procentowych, który dotrzymałby tempa Chinom, Unii Europejskiej i innych krajów na świecie…”.

Co dalej?

Potencjał wzrostowy USD jest ograniczony – w niektórych wypadkach. Silny dolar sam w sobie jest kołem zamachowym dla kolejnych kroków Fed, a prezydent Donald Trump może podjąć bardzo zdecydowane działania, jeżeli kurs dolara wzrośnie jeszcze bardziej (a nawet jeżeli tylko utrzyma się na obecnym poziomie). Poziom, przy którym dolar w końcu zacznie słabnąć, zależy od odpowiedzi na poniższe pytanie, jednak należy spodziewać się, że odwrócenie trendu nastąpi najpierw wobec innych głównych walut, zwłaszcza JPY, nawet pomimo słabości walut rynków wschodzących.

Kiedy Donald Trump przejdzie od tweetów do czynów? Realna zmiana polityki jest nieunikniona, ponieważ prezydent Donald Trump wkrótce podejmie wszelkie kroki, aby osłabić dolara, gdyż Rezerwa Federalna w tej kwestii działa zbyt wolno. Wielu członków Kongresu USA wydaje się zgadzać z przedstawionym przez Demokratów niedorzecznym projektem ustawy, której celem jest opodatkowanie wszystkich krótkoterminowych inwestycji i inwestycji w nieruchomości dokonywanych przez zagranicznych inwestorów na terenie Stanów Zjednoczonych. Z pewnością ustawa nie zostanie przyjęta, jednak stanowi ona ważny sygnał.

Czy zmieni się gotowość do podejmowania ryzyka? To jest w gruncie rzeczy najbardziej istotne pytanie. Jak dotąd w tym roku rynki światowe z radością przyjęły radykalną zmianę perspektywy polityki Fed i cieszyły się z realizowanego przez banki centralne na całym świecie kierunku polityki wsparcia. Jednak jak wielu innych zauważa, bank centralny najczęściej rozpoczyna cykl łagodzenia polityki pieniężnej z powodu zbliżającego się rzeczywistego spowolnienia gospodarczego, który wymaga dokonania ponownej wyceny ryzykownych aktywów. Zatem zmiana apetytu na ryzyko ma istotne znaczenie i paradoksalnie może wynikać z dwóch zupełnie różnych czynników: a) opublikowanie bardzo słabych danych, na przykład wskaźnika ISM za ten tydzień i piątkowego raportu o zatrudnieniu w USA, co spowoduje, że rynek będzie bardziej martwił się cyklem gospodarczym niż korzystał z efektów cięć w ramach polityki pieniężnej, lub b) opublikowanie danych, które ponownie rozwścieczą rynek, ponieważ będą na tyle dobre, że będą sugerować mniejsze cięcia stóp procentowych.

John J. Hardy, dyrektor ds. strategii rynków walutowych w Saxo Banku