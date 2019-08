Świetne nastroje na początku tygodnia

Początek tygodnia wygląda bardzo obiecująco dla światowego rynku giełdowego. Widoczne są spore wzrosty, które przychodzą po kilkunastu sesjach marazmu, które z kolei miały miejsce po sporych spadkach z przełomu miesiąca. Co w drugiej połowie sierpnia wpłynęło na poprawę nastrojów wśród inwestorów?

Kolejny raz głównym wątkiem staje się wojna handlowa, która wpływa na oczekiwania dotyczące spowolnienia gospodarczego. Negocjacje pomiędzy Chinami oraz USA trwają i nie wydaje się, żeby gdzieś w pobliżu szykował się przełom. Z drugiej strony z USA napływają informacje, które są bardzo pozytywnie odczytywane przez inwestorów. Chodzi o zwolnienie Huawei z sankcji, które wcześniej były nałożone przez Stany Zjednoczone. Dzisiaj kończyła się pierwsza runda zwolnień sankcji i zwolnienia te zostały przedłużone o 90 dni. Oznacza to, że chiński producent elektroniki będzie mógł w dalszym ciągu dokonywać zakupów od amerykańskich spółek. W zeszłym roku Huawei zakupił w Stanach Zjednoczonych komponenty o wartości ponad 11 mld USD, od takich spółek jak Intel czy Qualcomm. Widać wobec tego, że zwolnienia z sankcji są bardzo ważne dla amerykańskich firm oraz jednocześnie do ograniczania deficytu handlowego między dwoma krajami. Z drugiej strony Departament Handlu dodaje do czarnej listy 40 spółek zależnych od Huawei. Firma ta oraz jej podmioty wciąż będą jednak potrzebowały specjalnych licencji na zakup amerykańskiego sprzętu w przypadku produkcji nowych urządzeń. Sytuacja ta nie zmienia zbyt wiele w kontekście negocjacji, ale może oznaczać, że Stany Zjednoczone nie chcą odejścia od stołu negocjacyjnego. Wobec takich informacji S&P 500 otwiera się dzisiaj powyżej 2900 punktów i wzrasta wyraźnie powyżej tego poziomu.

Z kolei w Europie wzrosty napędzane są informacją dotyczącą potencjalnych środków finansowych nakierowanych na stymulację gospodarczych w Niemczech. Rząd ma przygotowywać awaryjne środki w przypadku dalszego spowolnienia. Wiadomo już od pewnego czasu, że gospodarka niemiecka zachowuje się raczej słabo. Wobec takich informacji można spodziewać się tego, że jeszcze bardziej luźna polityka monetarna w EBC jest jedynie kwestią czasu. Wsparcie z obu frontów jest obecnie wyceniane przez inwestorów na giełdzie. Niemiecki DAX zyskuje dzisiaj wyraźnie powyżej 1,0%.

Bardzo dobre wyniki notowane są dzisiaj na warszawskim parkiecie. Po silnej przecenie na spółkach oraz polskim złotym przychodzi poprawa sytuacji. Dzisiaj widać powrót powyżej 2100 punktów przy wzroście na poziomie 2,0% na indeksie WIG20.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych XTB