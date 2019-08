Globalny impuls kredytowy daje oznaki życia

Według wstępnych danych, światowy impuls kredytowy – pochodna drugiego rzędu globalnego wzrostu kredytów i kluczowy czynnik aktywności gospodarczej - wykazuje oznaki ożywienia.

Wskaźnik jest nadal niski – obecnie wynosi -3,8% PKB – jednak powoli idzie w górę. Ponad połowa krajów wchodzących w skład naszej próby, odpowiadająca za 69,4% globalnego PKB, odnotowała w ostatnim kwartale przyspieszenie wzrostu impulsu kredytowego. Zjawisko to jest przede wszystkim wynikiem lekkiej poprawy impulsu kredytowego w Chinach i mocnego napływu kredytów w Stanach Zjednoczonych.

Chiny dążą do odwrócenia kierunku działań podejmowanych w ubiegłych latach, które przyczyniły się do obniżenia płynności i napływu kredytów, w szczególności w odniesieniu do małych banków. Impuls kredytowy Chin, który jest istotnym czynnikiem kształtującym światowy impuls kredytowy (1/3 impulsu ogółem), jest nadal niski i obecnie wynosi -3,8% PKB, jednak idzie w górę. Przewidujemy, że w nadchodzących kwartałach trend ten się utrzyma i zrównoważy spowolnienie gospodarcze spowodowane słabym popytem i konsekwencjami wojny handlowej.

Nowy cykl luzowania zaczyna wywierać wpływ na gospodarki krajów rozwiniętych. Stany Zjednoczone ponownie odkręciły kurek z kredytami i impuls kredytowy w tym kraju wynosi 1,2% PKB, co stanowi najwyższy poziom od początku 2018 r. Pozytywny trend widać również w odniesieniu do popytu na pożyczki komercyjne i przemysłowe, który w ostatnich kwartałach był na solidnym poziomie, osiągając szczytową wartość 9,3% r/r w I kwartale 2019 r.

Światowy impuls kredytowy wyprzedza realną gospodarkę o 9-12 miesięcy. Jeżeli nasz model jest poprawny, w I-II kwartale 2020 r. powinniśmy zaobserwować ożywienie światowego wzrostu po osiągnięciu minimum w drugim półroczu 2019 r. Na wzroście impulsu kredytowego najbardziej skorzystają kraje z mocnymi powiązaniami z handlowymi z Chinami, w szczególności Korea Południowa, Japonia i Australia. Przewidujemy również, że w wielu krajach efekt impulsu kredytowego nasili się dzięki impulsowi fiskalnemu. Nadchodzące debaty w sprawie budżetu na 2020 r. powinny utorować drogę do wdrożenia bodźców pobudzających popyt i inwestycji infrastrukturalnych.

W tym momencie dziewięć kluczowych gospodarek znajduje się w recesji lub na skraju recesji: Argentyna, Brazylia, Niemcy, Włochy, Meksyk, Rosja, Singapur, Korea Południowa i Wielka Brytania. Co ciekawe, pięć z nich odnotowało gwałtowny i często długotrwały spadek impulsu kredytowego. Biorąc pod uwagę spadek importu do Chin, napięcia związane z wojną handlową oraz w niektórych przypadkach źle prowadzoną politykę krajową, ujemny impuls kredytowy wydaje się jednym z kluczowych czynników pogorszenia wyników gospodarczych w tych krajach.

W szczególności dotyczy to Wielkiej Brytanii, która odnotowała siedem kolejnych kwartałów spadku impulsu kredytowego - obecnie wynosi on -4,4% PKB. Brak napływu nowych kredytów napędzających gospodarkę znacznie podwyższa ryzyko recesji w krajach o wysokim zadłużeniu, takich jak Wielka Brytania. Pomimo spadku PKB w II kwartale, naszym zdaniem prawdopodobieństwo technicznej recesji w III kwartale 2019 r. jest niewielkie ze względu na gromadzenie zapasów i optymizm konsumentów przed terminem Brexitu. Jednak wszystkie elementy prowadzące do recesji są już na swoim miejscu. Jest ona wyłącznie kwestią czasu – najprawdopodobniej będzie to początek 2020r., jeżeli nastąpi „twardy Brexit”.

W przypadku Niemiec recesja w III kwartale jest bardziej prawdopodobna. Impuls kredytowy Niemiec spada od I kwartału 2018 r. i według najnowszych szacunków wynosi on zaledwie 0,4% PKB. Ponadto w sektorze produkcyjnym panuje chaos i zaczynamy dostrzegać zjawisko rozprzestrzeniania się tego osłabienia również na sektor usługowy. Ostatni odczyt niemieckiego PMI w sektorze usługowym w sierpniu wyniósł solidne 54,4 punktu, jednak było to poniżej maksymalnej rocznej wartości 55,8 punktu. W nadchodzących miesiącach można się spodziewać zmniejszenia różnic pomiędzy sektorem produkcyjnym a sektorem usługowym na niekorzyść tego ostatniego. Recesja techniczna to nasz podstawowy scenariusz na II-III kwartał 2019 r.

Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku