Europejska polityka w centrum uwagi

W trakcie trzeciej sesji giełdowej tygodnia indeksy ze Starego Kontynentu zyskują. Lepsze nastroje obserwowaliśmy również w trakcie sesji azjatyckiej, co związane jest z doniesieniami z Hong Kongu.

Dokładniej mówiąc, szef administracji Hongkongu, Carrie Lam, powiedziała, że wycofa ustawę umożliwiającą ekstradycję do Chin. To właśnie ta ustawa doprowadziła do wybuchu protestów, które wywołały paraliż między innymi na lotniskach. Innym czynnikiem wspierającym dziś wycenę europejskich akcji są wydarzenia w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

W brytyjskim parlamencie rozgrywa się kolejny rozdział brexitowego dramatu. Premier Johnson stracił wczoraj większości w Izbie Gmin, a w wyniku wieczornego głosowania parlament przejął kontrolę nad porządkiem obrad. Dziś parlamentarzyści będą głosować nad ustawą uniemożliwiającą wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez podpisania porozumienia i bardzo możliwe, że zagłosują również nad wnioskiem o rozpisanie przyspieszonych wyborów.

Wszystko wskazuje na to, że ustawa blokująca twardy Brexit zostanie przegłosowana, a wniosek o wybory odrzucony. Taki scenariusz jest korzystny dla giełdy i funta, ponieważ z jednej strony pozwoli uniknąć szkód wyrządzonych w wyniku chaotycznego “rozwodu”, a z drugiej pozwoli uniknąć niepewności związanej z wyborami.

Z kolei we Włoszech, Ruch Pięciu Gwiazd dogadał się z Partią Demokratyczną i wspólnie utworzą rząd koalicyjny. Premier Conte otrzymał już mandat na wykonanie tego zadania od prezydenta Mattarelli, a do prasy zaczynają powoli wyciekać nazwiska nowych ministrów. Co ważne, na stanowisko ministra finansów zaproponowany został Roberto Gualtieri, członek europarlamentu z ramienia Partii Demokratycznej. Taki wybór sugeruje, że nowy rząd będzie bardziej proeuropejski niż poprzedni, co może pomóc uniknąć problemów przy zatwierdzaniu projektu budżetu. Inwestorzy wydają się być podobnego zdania, ponieważ to właśnie włoski FTSE MIB jest dziś najmocniejszym indeksem blue chips ze Starego Kontynentu.

Polska giełda przyzwyczaiła nas już do tego, że w ostatnim czasie słabo wypada na tle kontynentu i nie inaczej jest dziś. Indeks WIG20 wymazał poranne wzrosty i jako jedyny wśród europejskich indeksów spółek o dużej kapitalizacji notowany jest pod kreską. Na szczęście sytuację ratują małe i średnie spółki - zarówno mWIG40, jak i sWIG80 notują dziś notują dziś wzrost, co przekłada się na skromną zwyżkę indeksu WIG.