Giełdy ignorują wypowiedzi Mnuchina i Trumpa

Dzisiejsza sesja giełdowa na Starym Kontynencie jest kolejną upływającą w mieszanych nastrojach. Indeksy z takich europejskich gospodarek jak Francja czy Wielka Brytania notowane są dziś pod kreską.

Z drugiej strony, wzrosty odnotowywane są w Niemczech i Hiszpanii. Polska giełda po raz kolejny pozytywnie wyróżnia się na tle Europy - indeks WIG20 jest jednym z najlepiej radzących sobie indeksów blue chips ze Starego Kontynentu. Z kolei na Wall Street główne indeksy otworzyły się dziś lukami spadkowymi.

Taka sytuacja może być nieco zastanawiająca biorąc pod uwagę wczorajsze wypowiedzi amerykańskich polityków. Sekretarz skarbu Steven Mnuchin stwierdził, że Chiny i USA poczyniły ogromny postęp w negocjacjach, a rozmowy zaplanowane na początek przyszłego miesiąca w Waszyngtonie mają być oznaką dobrej woli obu stron. Ponadto, prezydent Trump powiedział, że część rozmów odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Takie doniesienia można uznać za optymistyczne, ponieważ sugerują, że możemy zbliżać się do końca sporu handlowego. Jak więc tłumaczyć kiepskEBie nastroje na giełdach? Wygląda na to, że inwestorzy najzwyczajniej w świecie znudzili się już “optymistycznymi komentarzami” i wolą poczekać na konkrety.

W najbliższych dniach uwaga inwestorów z Europy będzie skupiona przede wszystkim na decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Oczekuje się, że EBC zdecyduje się nie tylko obciąć stopy, ale również wznowić program luzowania ilościowego. Byłaby to korzystna kombinacja dla europejskich rynków akcji i to właśnie nadzieja na taki obrót sprawy napędzała ostatnie wzrosty europejskich indeksów. Niemniej Mario Draghi może zechcieć zostawić decyzję o wznowieniu QE swojej następczyni, Christine Lagarde. Taki scenariusz byłby pewnego rodzaju rozczarowaniem i mógłby doprowadzić do korekty na giełdach.

Wzrosty na polskiej giełdzie nie ograniczają się jedynie do dużych spółek. Zyskują również małe przedsiębiorstwa z indeksu sWIG80. Traci za to indeks mWIG40 zrzeszający spółki o średniej kapitalizacji. Na uwagę zasługują dziś akcje PGNiGu, które zyskują w odpowiedzi na korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE stwierdził, że decyzja Komisji Europejskiej z 2016 roku umożliwiająca rosyjskiemu Gazpromowi monopolizację gazociągu OPAL została wydana z naruszeniem prawa.