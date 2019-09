Rynki czekają na jutrzejszą decyzję Fed

Dzisiejsza sesja na rynku giełdowym jest raczej mieszana. Wczoraj większość europejskich indeksów zakończyła dzień na minusie, a we wtorek ruch w dół był kontynuowany w początkowych godzinach handlu.

Patrząc na niemiecki indeks giełdowy reakcja popytu pojawiła się po godzinie 15, przez co część strat została zniwelowana. W momencie pisania tego komentarza DAX znajduje się 0,2% na minusie. Co ciekawe cena odbiła się na wsparciu wynikającym z linii szyi lokalnej formacji głowy z ramionami (jest ona dobrze widoczna na interwale czasowym H1), która mogłaby zapowiadać spadki. Należy jednak pamiętać, że sygnał w przypadku takiej formacji pojawi się dopiero w momencie wybicia linii szyi. Na razie brakuje pretekstu to większej wyprzedaży.

Patrząc na indeksy w USA, wtorkowa sesja rozpoczęła się nieznacznie pod kreską, przez pierwszą godzinę handlu nie widać większej zmienności, pomimo wyraźnego cofnięcia na rynku ropy naftowej. Przed 16:00 notowania “czarnego złota” zanurkowały po informacji o tym, że wydobycie ropy ma wrócić do normalnego poziomu szybciej niż sądzono. Notowania ropy zbliżają się do wczorajszych minimów przy poziomie 58,7$.

Wracając jednak do indeksów giełdowych, inwestorzy mogą wyczekiwać na jutrzejszą decyzję FED, dlatego też zmienność na dzisiejszej sesji może być mniejsza. Środowe spotkanie powinno dać wskazówki co do dalszej polityki monetarnej. Patrząc na ostatnie dane z USA, można wysunąć stwierdzenie, że ma się ona całkiem nieźle, pomimo, że do porozumienia handlowego na linii USA - Chiny wciąż bardzo daleko. Patrząc z kolei na dzisiejszy odczyt produkcji przemysłowej ze Stanów Zjednoczonych, nie widać było większego wpływu na dolara czy indeksy. W ostatnim miesiącu produkcja przemysłowa w USA zwiększyła się o 0,6% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy prognoza wynosiła 0,2% mm, odczyt jest więc lepszy od oczekiwań. Godzinę po rozpoczęciu sesji w USA indeksy oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia, na niewielkim plusie znajduje się S&P500. Dow Jones i NASDAQ tracą niecałe 0,1%.

Co do prognoz przed jutrzejszym posiedzeniem FOMC, rynek zgodnie oczekuje, że stopy zostaną obniżone o 25 punktów bazowych. Jednak pytanie brzmi jak będzie wyglądała dalsza ścieżka? Prawdopodobieństwo co do kolejnego cięcia w październiku jest wysokie, mówi się także o możliwych obniżkach w grudniu. Tylko 17% ankietowanych uważa, że w najbliższym czasie nie dojdzie do luzowania polityki monetarnej. Jutro inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na prognozy co do dalszej ścieżki stóp procentowych. Niemniej biorąc pod uwagę ostatnie lepsze dane makro, nie wydaje się aby mogło dojść aż do 3 obniżek jeszcze w tym roku.