W USA startuje brudna kampania

Wczoraj wieczorem przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA rozpoczęła formalną procedurę odwołania prezydenta Trumpa. Temat ten pojawiał się w zasadzie od początku prezydentury, teraz wraca nieprzypadkowo – w USA kampania prezydencka rozkręca się na dobre i wszystkie chwyty są dozwolone.

Dla rynków to dodatkowy powód do niepokoju. Należy zacząć od tego, że w zasadzie nie ma szans na to, aby Trump został odwołany. Musiałoby za tym zagłosować 2/3 Senatorów, a Senat jest kontrolowany przez Republikanów. Zgoda na to byłaby dobrowolnym oddaniem prezydentury w ręce Demokratów, nie ma o tym mowy. Demokraci jednak nie rozpoczęli procedury (korzystając ze swojej większości w Izbie) aby odwołać Trumpa, ale możliwie zaszkodzić mu w roku wyborczym, dodatkowo ratując swojego kandydata.

Sprawa zaczęła się od tego, że Joe Biden, obecnie główny rywal Trumpa w wyścigu o prezydenturę (tak wynika przynajmniej z sondaży) zaangażowany był jako wiceprezydent USA w relacje z Ukrainą po pomarańczowej rewolucji. Nie byłoby w tym problemu, gdyby jednocześnie jego syn nie zasiadł we władzach ukraińskiej firmy gazowej Burisma. Co prawda, oficjalnie nie zostało to uznane za formę korupcji, jednak taką narrację sprawie próbuje nadać obóz Trumpa. Spekuluje się, że prezydent USA podczas rozmowy z nowym prezydentem Ukrainy 25 lipca wywierał naciski, aby ukraińskie służby „przyjrzały się sprawie”. Doniesienie o takiej możliwości stało się podstawą wszczęcia procedury impeachmentu, która potrwa wiele miesięcy i będzie jednym z głównych wątków kampanii wyborczej. Rynki zareagowały alergicznie i choć zdaniem „Reutersa” historia pokazuje, że nie ma czego się obawiać, sytuacji nie można porównywać choćby do afery z udziałem Billa Clintona. Rozpoczyna się brudna kampania, która może mieć wpływ nie tylko na wynik wyborów, ale też na zachowanie poszczególnych kandydatów. Z pewnością będzie mieć ona wpływ na nominację ze strony Demokratów, niewykluczone, że poświęcą oni Bidena, za którego plecami są Elizabeth Warren i Bernie Sanders – kandydaci wywołujący gęsią skórkę na Wall Street. Z kolei dla Trumpa medium odwrócenia uwagi może być ponowna eskalacja konfliktu z Chinami, na zasadzie wskazania wspólnego wroga, z którym tylko on umie walczyć (twardą postawę wobec Pekinu popiera duża część opozycji).

Środa z pewnością będzie stała pod znakiem amerykańskiej polityki. O 18:10 prezydent USA ma podpisać porozumienie z Japonią, ale to będzie jedynie rozgrzewka. O 20:15 nastąpi spotkanie z prezydentem Ukrainy, zaś o 22:00 konferencja Donalda Trumpa. Jednocześnie Trump na dziś obiecał ujawnienie zapisu lipcowej rozmowy z ukraińskim prezydentem. Tym samym dane schodzą na drugi plan – najważniejsze z nich to raport o zapasach paliw w USA (16:30). O 9:30 euro kosztuje 4,3848 złotego, dolar 3,9875 złotego, frank 4,0428 złotego, zaś funt 4,9631 złotego.