Niekończący się boom

Wrzesień był pod względem aktywności deweloperów bardzo dobry. Firmy budujące mieszkania rozpoczęły więcej niż miesiąc wcześniej projektów, ale też dostarczyły na rynek wyraźnie więcej gotowych mieszkań. Wyższa niż przed rokiem jest też sprzedaż mieszkań.

Pomimo wyraźnego wzrostu cen Polacy wciąż kupują dużo mieszkań.

Potwierdzają to najświeższe dane REAS JLL, z których wynika, że na 6 największych rynkach deweloperzy sprzedali w trzecim kwartale więcej mieszkań niż w analogicznym okresie przed rokiem. Co więcej, już od pewnego czasu w wielu miastach więcej mieszkań jest sprzedawanych niż wprowadzanych do oferty.

Jeśli popyt na mieszkania utrzyma się na obecnym poziomie, to deweloperzy powinni dążyć do powiększenia oferty. Już dziś widać, że coraz częściej Polacy - w obliczu ograniczonego wyboru w biurach sprzedaży deweloperów - zmuszeni są wybierać oferty z „drugiej ręki”.

W efekcie, od kilku miesięcy firmy budujące mieszkania, dążąc do powiększenia oferty, uzyskują coraz więcej pozwoleń na budowę. To dzięki poprawie w tym obszarze z nawiązką odrobione zostały już złe dane z początku roku. W efekcie po 9 miesiącach deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 123 tysięcy mieszkań – o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przy czym należy podkreślić prawdziwy wrześniowy boom. W samym tylko dziewiątym miesiącu deweloperzy dostali bowiem pozwolenia na ponad 16,5 mieszkań. To bez mała o połowę więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ta zmiana może sugerować poprawę na rynku gruntów pod zabudowę.

Dobre dane napływają też z obszaru rozpoczynanych budów. Dziewiąty miesiąc z nawiązką odrobił zaległości z sierpnia. GUS informuje bowiem, że tylko w ubiegłym miesiącu deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 12,6 tys. mieszkań – o 11,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dobrze wyglądają też dane zsumowane za trzy kwartały. Deweloperzy rozpoczęli w tym czasie budowę ponad 102 tysięcy mieszkań, czyli odrobinę więcej (1,9%) niż w analogicznym okresie dobrego dla deweloperów roku 2018.

Obrazu rynku dopełniają pozytywne informacje urzędowe na temat zakończonych inwestycji. Mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów było we wrześniu 11,3 tys. Od stycznia do września jest to już 90,8 tys. nieruchomości, czyli o 16,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Im więcej mieszkań oddawanych jest do użytkowania tym wyższe kwoty deweloperzy mogą w księgach rachunkowych zaliczyć do przychodów, co powinno przekładać się na lepsze wyniki finansowe tych firm.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Niniejsza informacja nie ma na celu nakłonienia Klienta do inwestycji w konkretne aktywa i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie powinna być ona w szczególności rozumiana jako forma świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, w szczególności jako rekomendacja inwestycyjna, ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a autorzy opracowania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne