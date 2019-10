Chiny negocjują twardo

Temat Brexitu jest nadal bardzo żywy na rynkach, choć wydaje się, że w tym tygodniu nie będzie już żadnych rozstrzygnięć. Rozstrzygnięć nie przyniosło też wczorajsze posiedzenie EBC – ostatnie pod przewodnictwem Mario Draghiego. Rynki mają natomiast nadzieje, że bardziej produktywne będą dzisiejsze rozmowy telefoniczne pomiędzy USA a Chinami.

Wielkie nadzieje na szybki Brexit prysły raczej mało spektakularnie, ponieważ inwestorzy uznali, iż „ugrzeczniony” przez parlament Johnson nie zaserwuje im Brexitu bez porozumienia. W tej sytuacji w grę wchodzą dwie opcje: powolne ratyfikowanie umowy i wyjście z Unii po jej przyjęciu (tzw. flextension) lub przyspieszone wybory i próba szybszej ratyfikacji w nowym parlamencie. Aby uruchomić którykolwiek z tych scenariuszy, czekamy na decyzję Unii o przesunięciu terminu wyjścia Wielkiej Brytanii (do 31 stycznia lub wcześniej, jeśli umowa będzie ratyfikowana), co jednak ma być tylko formalnością. Wydaje się, że w Londynie bliższą opcją są przedterminowe wybory, mówi się o dacie 12 grudnia, a zatem ostatni optymizm rynków w kwestii szybkiego rozwiązania problemu był nieco przesadzony.

Za nami ostatnie posiedzenie EBC pod przewodnictwem Mario Draghiego, które zgodnie z oczekiwaniami nie przyniosło żadnych zmian w polityce pieniężnej oraz miało nieco sentymentalny charakter. Prezes z jednej strony – słusznie – podkreślał zasługi w obronie spójności strefy euro. Z drugiej strony sporo musiał tłumaczyć się z wrześniowej decyzji o wznowieniu luzowania oraz odpierać płynącą krytykę z Niemiec. Ponieważ nowa szefowa EBC pochodzi z Francji, ten problem będzie dla niej aktualny od samego początku. Jak bowiem pisaliśmy wielokrotnie, polityka ujemnych stóp procentowych jest niekorzystna dla niemieckiej gospodarki.

Pomimo słabych danych makro i raczej dość przeciętnego sezonu wyników na Wall Street na razie sentyment na rynkach akcji pozostaje szampański. Jednym z powodów (a być może raczej pretekstów?) jest budowanie napięcia przed podpisaniem wstępnego porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami, które spodziewane jest w listopadzie. Warto wyjaśnić tu kilka kwestii. Porozumienie to – o ile będzie podpisane - jest tak naprawdę co najwyżej preludium do poważniejszych rozmów. Ma zakładać bowiem jedynie większe zakupy produktów rolnych przez Chiny w zamian za wycofanie się USA z planowanych podwyżek ceł. Trump potrzebuje tego porozumienia bo wyraźnie przegrywa w sondażach z kandydatami Demokratów. Dzięki porozumieniu byłby w stanie mieć wdzięczny przekaz dla swojego twardego elektoratu (producentów rolnych) i jednocześnie mógłby wycofać się z twarzą z druzgocących dla amerykańskiej gospodarki ceł na produkty elektroniczne. Tyle że Chińczycy widzą tę sytuację i grają twardo. Z jednej strony zapowiedzieli kupno produktów rolnych za 20 mld USD rocznie – tyle, że takie ilości kupowali przez rozpoczęciem konfliktu handlowego, zatem zysk dla USA jest zerowy, a jednocześnie chcą nie tylko anulowania planowanych ceł, ale też częściowego wycofania już nałożonych. Zobaczymy zatem czy Trump ugnie się pod ciężarem sondaży i podpisze tak niekorzystne dla siebie porozumienie. Jeśli tak będzie, finalnego porozumienia przed wyborami prawdopodobnie w ogóle nie będzie (Chinom nie będzie się to opłacać). Dziś ma dojść do rozmów telefonicznych w tej kwestii na szczeblu ministerialnym i będzie to chyba najważniejsze wydarzenie dnia.

W kalendarzu na godzinę 16:00 zaplanowaną mamy publikację raportu odnośnie nastrojów amerykańskich konsumentów, który pozytywnie zaskoczył we wrześniu. W Europie o 10:00 opublikowany będzie niemiecki indeks Ifo. O 8:40 euro kosztuje 4,2794 złotego, dolar 3,8532 złotego, frank 3,8823 złotego, zaś funt 4,9528 złotego.