Indeksy w USA poprawiają szczyty wszech czasów

Na dzisiejszej sesji dominują pozytywne nastroje. Inwestorzy kierują się w stronę ryzykowniejszych aktywów, takich jak akcje. Niemiecki indeks giełdowy po raz kolejny znalazł się na najwyższych poziomach w tym roku

Po wybiciu poziomu 13 000 pkt, ruch w górę był kontynuowany i ostatecznie sesja zamknęła się kolejne 100 punktów wyżej, co oznacza wzrosty na ponad 1,3 proc. Sesja za oceanem wygląda podobnie, z tym, że tam wyznaczane są nowe szczyty wszechczasów. Obecny sentyment można tłumaczyć zbliżającym się “porozumieniem” handlowym pomiędzy USA, a Chinami. Pomimo, że dwie największe światowe gospodarki dalej nie zgadzają się w wielu kwestiach, to w najbliższym czasie mają podpisać umowę, odnośnie tych obszarów w których mogą osiągnąć kompromis. Pełniący stanowisko sekretarza handlu USA - Wilbur Ross powiedział, że w tym miesiącu zostanie osiągnięte częściowe porozumienie ze stroną chińską. Wilbur zapowiedział także przyznanie licencji amerykańskim firmom, które pozowlą na handel z Huawei. Pojawiła się też wzmianka mogąca sugerować pozbycie się ryzyka nałożenia ceł na europejskie samochody, co napędza spółki związane z motoryzacją. Jeśli chodzi natomiast o sesję na GPW, ta zakończyła się na solidnym plusie. Z racji święta, handel w piątek się nie odbywał, dalego też polskie indeksy miały co nadrabiać. Dzień zaczął się od pokaźnej luki wzrsotowej, a ostatecznie WIG20 zyskał w poniedziałek aż 3,19 proc.! Panujacy na rynkach zagraniczncyh optymizm wyraźnie pomógł polskiej giełdzie. Biorąc pod uwagę 20 największych spółek, wszystkie zakońćzyły dzisiejszą sesję nad kreską. Najlepiej radziły sobie KGHM (+6,3 proc.), Jastrzębska Spółka Węglowa (+6,2 proc.) oraz Dino Polska (5,5 proc.).