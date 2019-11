NBP obniża prognozy wzrostu

Najnowsza projekcja inflacyjna NBP przynosi nieuniknione – rewizję prognoz wzrostu gospodarczego oraz inflacji. Niestety w obydwu przypadkach w niekorzystnym kierunku. Za taki stan rzeczy odpowiada m.in. spowolnienie w Europie, które właśnie zostało potwierdzone kolejnymi bardzo słabymi danymi z Niemiec. Zasypywane informacjami o rychłym porozumieniu handlowym rynki są jednak odporne na złe informacje.

Niekorzystne trendy w europejskiej gospodarce oraz spory wzrost cen żywności roku zmusiły NBP do dokonania niekorzystnych zmian w projekcji inflacji. Prognoza wzrostu gospodarczego na przyszły rok została zrewidowana z 3,9% do 3,6%, a zatem wynosi ona obecnie dokładnie tyle ile nasza. Co więcej, bank centralny widzi dalsze spowolnienie w 2021 roku, kiedy tempo wzrostu ma spaść do 3,3%, choć tu skala rewizji jest mniejsza (wcześniejsza projekcja zakładała 3,4%). Podwyższeniu uległa projekcja wzrostu cen i wynosi ona odpowiednio 2,3%, 2,9% i 2,6% na najbliższe 3 lata (łącznie w obecnym). Warto zatem zauważyć, że NBP widzi inflację powyżej celu (2,5%) przez kolejne 2 lata, co teoretycznie mogłoby postawić RPP przed trudnym dylematem rozważenia podwyżki stóp procentowych w warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, choćby ze względu na założoną w projekcji 8% podwyżkę cen energii, która nie musi się zmaterializować. Co więcej, przy nastawieniu obecnej Rady musielibyśmy prawdopodobnie zobaczyć wzrost inflacji w okolice 3,5% przez kilka miesięcy, aby stopy zostały podniesione przy spowalniającym wzroście.

Pomimo pewnych pozytywnych sygnałów z europejskiej i światowej gospodarki w październiku nie wygląda na to, aby niekorzystna presja ze strony niemieckiej gospodarki miała szybko ustąpić. Opublikowane właśnie dane o niemieckiej produkcji przemysłowej po raz kolejny rozczarowały, pokazując we wrześniu większy spadek niż wyniósł sierpniowy wzrost (-0,6% m/m wobec +0,4% m/m). W efekcie w ujęciu rocznym odnotowaliśmy spadek o ponad 4% (dokładnie -4,4%) – trzeci taki spadek w tym roku i to pomimo znacznie bardziej korzystnego efektu bazy (tj. we wrześniu 2018 produkcja już spadała).

Rynki jednak nie dostrzegają tych argumentów – niemiecki DAX notuje dziś kolejne bardzo mocne wzrosty i znajduje się zaledwie 2,5% od historycznego szczytu ze stycznia 2018 roku. To wszystko efekt kolejnych plotek i doniesień z frontu handlowego. Po wczorajszej informacji o odroczeniu podpisania wstępnej fazy porozumienia, dziś dowiedzieliśmy się, że strony zgodziły się na stopniową redukcję ceł. Szybko okazało się, że ma to nastąpić dopiero w miarę uzgadniania stanowiska w spornych kwestiach. Nie ma też pewności, czy to oficjalne stanowisko USA, czy warunek chińskiego rządu, bo informacje pochodzą właśnie od niego. Rynki dyskontują jednak ten pozytywny scenariusz.

Dziś w kalendarzu decyzja Banku Anglii (13:00), która pozostaje jednak w cieniu zbliżających się wyborów w Wielkiej Brytanii (12 grudnia). Pomimo euforii na giełdach, sytuacja na rynku walutowym jest dość spokojna. O 9:35 euro kosztuje 4,2652 złotego, dolar 3,8511 złotego, frank 3,8793 złotego, zaś funt 4,9549 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB