Dolar umacnia się dziś do koszyka walut po tym, jak zaliczył najgorszy miesiąc od marca zeszłego roku w związku z obawami o nieprzewidywalną politykę Donalda Trumpa.

W dniu dzisiejszym inwestorzy oczekują na posiedzenie FOMC, podczas którego poznamy decyzję odnośnie poziomu amerykańskich stóp procentowych. Pomimo iż szanse na dzisiejszą podwyżkę stóp wynoszą jedynie około 4 proc., to ważne znaczenie będzie mieć treść oświadczenia Fed-u publikowanego z decyzją. Członkowie Fed-u powinni odnieść się do napływających danych ekonomicznych, pokazujących silny wzrost gospodarczy, stabilny napływ nowych miejsc pracy oraz rosnącej powoli inflacji. Ciekawe jest natomiast czy i jak członkowie Fed-u odniosą się do zapowiedzi prezydenta Trumpa odnośnie przyszłej polityki fiskalnej oraz ostatnich komentarzy odnośnie kursu dolara względem chińskiego juana, japońskiego jena czy euro.

Para EURUSD traci obecnie 0,5 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,0740, natomiast para USDJPY zyskuje 1 proc. handlując w pobliżu poziomu 113,80. Dolara wspierają dziś dobre dane z amerykańskiego rynku pracy opublikowane przez prywatny instytut ADP. Według niego w styczniu w sektorze prywatnym przybyło 246 tys. nowych miejsc pracy wobec konsensusu rynkowego na poziomie 168 tys. Dane są dobrym prognostykiem przed oficjalnymi rządowymi danymi, które zostaną opublikowane w piątek. Dolar zyskuje dziś również nieznacznie do złotówki po nieudanej próbie przebicia przez parę USDPLN psychologicznego poziomu 4 zł.

Funt brytyjski umacnia się w oczekiwaniu na wynik pierwszego głosowania parlamentarnego odnośnie wprowadzenia w życie artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli formalnego rozpoczęcia procedury Brexitu. Nie oczekujemy tutaj jakiejś niespodzianki, ponieważ parlamentarzyści powinni zagłosować zgodnie z wolą narodu. Funta wspierają również mocne dane z brytyjskiej gospodarki. Przemysłowy PMI wyniósł tam w styczniu 55,9 proc., co jest w pobliżu 2,5 rocznego maksimum. Para GBPUSD rośnie 0,6 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,2650, a para GBPJPY aż 1,6 proc., handlując w pobliżu poziomu 144 jenów. Para EURGBP traci 1 proc., handlując w pobliżu poziomu 0,8490. Funt zyskuje też ponad 1 proc. do złotówki i trzeba już za niego płacić ponad 5,08 zł. Inwestorzy oczekują również na jutrzejsze posiedzenie Banku Anglii i komentarze gubernatora Marka Carneya odnośnie polityki pieniężnej.

Na europejskich i amerykańskich parkietach panują dobre nastroje po lepszych od oczekiwań wynikach finansowych za 2016 rok, opublikowanych przez takich gigantów jak Apple Inc, Siemens AG czy Volvo AB. 73 proc. spółek z indeksu S&P500, które już opublikowało swoje wyniki miało w zeszłym roku zyski lepsze od oczekiwań analityków. Dlatego też, indeks ten rośnie drugi dzień z rzędu handlując w pobliżu poziomu 2280 punktów. Wyjątkowo dobrą sesję zalicza niemiecki DAX, rosnąc ponad 1,5 proc. i handlując w pobliżu poziomu 11700 punktów. Również WIG20 zyskuje już ponad 1,2 proc. i handluje w pobliżu 2080 punktów. W dniu dzisiejszym swoje raporty ogłoszą m.in. Facebook Inc. oraz Amazon.com Inc.