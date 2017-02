W styczniu w amerykańskiej gospodarce w sektorze pozarolniczym utworzono aż 227 tys. nowych miejsc pracy, wobec prognozowanych 180 tys. Było to również znacznie powyżej grudniowego odczytu na poziomie 157 tys. Wzrosła jednak stopa bezrobocia do poziomu 4,8 proc. z 4,7 proc. w grudniu. Również średnia stawka godzinowa wynagrodzeń wzrosła jedynie 0,1 proc. w porównaniu z grudniem, a spodziewano się 0,3 proc. wzrostu płac.

Wiadomo, że Fed może zwlekać z podwyżką stóp procentowych m.in. przez słabą dynamikę wzrostu płac. Dodatkowo, plan prezydenta Donalda Trumpa, który chce, aby w najbliższych latach powstało 25 mln nowych miejsc pracy, może napotkać na opór ze strony braku wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego też, w reakcji na te mieszane dane, dolar po początkowym umocnieniu, wraca do poziomów wyceny sprzed publikacji danych. Para EURUSD handluje w pobliżu poziomu 1,0750 a para USDJPY w pobliżu poziomu 112,80. Dolar traci natomiast 0,5 proc. do złotego, po tym, jak parze USDPLN udało się w końcu skutecznie przebić psychologiczny poziom 4,00 zł. Również brak zdecydowania wykazuje złoto handlujące w okolicy neutralnego poziomu 1215 dolarów za uncję. W reakcji na dane rosną natomiast o około 0,5 proc. kontrakty na amerykańskie indeksy.

W dniu dzisiejszym poznaliśmy również finalne odczyty usługowych PMI za styczeń. Dla strefy euro indeks wyniósł 53,7 pkt, czyli nieznacznie powyżej prognozowanych 53,56 pkt. Również odczyty PMI dla Francji i Niemiec okazały się nieco lepsze od prognozowanych. Natomiast indeks dla Wielkiej Brytanii negatywnie zaskoczył, spadając do poziomu 54,5 punktów, wobec konsensusu analityków na poziomie 55,8 punktów. Tak słaby odczyt wpłynął na osłabienie funta wobec głównych walut. Para GBPUSD traci 0,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,2480, para EURGBP rośnie 0,3 proc. handlując już powyżej poziomu 0,8600 a para GBPJPY traci 0,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 140,90. Funt traci również ok. 0,8 proc. do złotówki, a para GBPPLN handluje już 2 gr poniżej psychologicznego poziomu 5,00 zł.

Ropa naftowa WTI handluje dziś stabilnie w pobliżu poziomu 53,80 dolarów za baryłkę, a ropa Brent w pobliżu poziomu 56,70 dolarów za baryłkę. Według najnowszych doniesień rynkowych, OPEC osiągnął już poziom 60 proc. planowanych cięć w produkcji. Miedź traci ponad 1,6 proc. i handluje w pobliżu poziomu 2,64 dolarów za funta, po słabszym od oczekiwań odczycie chińskiego PMI przemysłowego. Indeks wyniósł w styczniu jedynie 51,0 pkt. wobec oczekiwanych przez analityków 51,8 pkt.