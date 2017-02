Wnioski na dopłaty na łączną kwotę 388,8 mln zł złożyli kupujący mieszkania w BGK w styczniu – wynika z obliczeń, które Home Broker przeprowadził na podstawie danych opublikowanych przez BGK. Kolejne miesiące będą spokojniejsze, gdyż do wzięcia są już tylko pieniądze na 2018 rok.

31 stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na rok 2017. Było to związane z wyczerpaniem środków dostępnych na ten rok, wartość wniosków osiągnęła 95 proc. kwoty zapisanej w ustawie, a to oznacza koniec przyjmowania wniosków.

Choć teoretycznie program będzie aktywny do 31 grudnia 2018 r., to tak naprawdę jego dostępność, a zatem i popularność, będą falowe. W najbliższych miesiącach spodziewamy się równomiernego wykorzystania połowy środków na 2018 rok (na koniec stycznia zostało 204,1 mln zł), które zapewne skończą się wiosną (w samym styczniu wykorzystano z 2018 r. 39 mln zł) i do końca bieżącego roku MdM będzie istniał tylko teoretycznie. Zainteresowani dopłatami będą zwlekać ze złożeniem wniosku do początku stycznia przyszłego roku, bo wtedy uruchomiona zostanie ostatnia pula (343 mln zł) i nastąpi powtórka z 2017 r., choć prawdopodobnie pieniądze skończą się jeszcze szybciej niż na koniec stycznia.

Ile wynoszą dopłaty w MdM?

Wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych zależna jest od wielkości i lokalizacji mieszkania. Dofinansowanie wyliczane jest na podstawie ogłaszanej przez wojewodów wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Zmieniają się one co pół roku i decydują zarówno o wysokości dopłat, jak i limitów cenowych, w których trzeba się zmieścić przy zakupie mieszkania, by móc ubiegać się o dopłatę.

Trudno dziwić się popularności programu, skoro maksymalna kwota możliwa do uzyskania to przeszło 114 tys. zł, dostępne w Warszawie dla klientów z co najmniej trójką dzieci kupujących mieszkanie o powierzchni 65 mkw. lub większej. Single lub pary bezdzietne mogą w stolicy zyskać ponad 29 tys. zł. W innych miastach dopłaty są niższe, acz w Poznaniu także można dostać ponad 100 tys. zł. Maksymalna kwota w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu to ok. 93 tys. zł.

Komu przysługują dopłaty?

O pieniądze ubiegać mogą się kupujący swoje pierwsze mieszkanie, którzy nie skończyli jeszcze 35. roku życia. Warto jednak pamiętać, że dopłat nie otrzymamy do dowolnego mieszkania. Musi ono mieścić się w limitach powierzchniowych i cenowych. Wprowadzono jednak ułatwienia dla rodzin wielodzietnych, których nie dotyczy zasada pierwszego mieszkania, mogą też kupić większą nieruchomość i otrzymać znacznie wyższą dopłatę.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek kredytowy w jednym z banków współpracujących przy programie z BGK, a są wśród nich m.in. PKO BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Bank Millennium, Deutsche Bank Polska i Bank Zachodni WBK.