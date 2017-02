Rynki w ostatnim czasie żyją głównie doniesieniami o planach prezydenta Donalda Trumpa oraz jego administracji. Wczoraj mini-hossę na giełdach oraz umocnienie USD wywołała zaledwie krótka wzmianka o wstępnych planach obniżenia podatku korporacyjnego. Dziś ma miejsce spotkanie japońskiego premiera Shinzo Abe i prezydenta Trumpa, więc niewykluczone są kolejne duże rynkowe ruchy.

Wczoraj podczas konferencji prasowej Donald Trump ogłosił, że na przestrzeni 2-3 tygodni jego administracja przedstawi ’fenomenalny’ plan podatkowy. Jest to oczywiście pozytywna wiadomość dla amerykańskich indeksów, które dyskontują obniżkę podatku korporacyjnego i deregulację od momentu wyborów. Donald Trump nie podał żadnych konkretów, jednak taka wzmianka wystarczyła do tego by amerykańskie indeksy zamknęły się na nowych rekordowych poziomach. Dodatkowo umocnił się amerykański dolar, zwłaszcza w kontrze do JPY, co za sprawą eksporterów przełożyło się także na hossę na japońskich akcjach (Nikkei 225 wzrósł o 2.25%). Dzisiaj w Waszyngtonie dojdzie do spotkania pomiędzy premierem Japonii Shinzo Abe oraz Trumpem. Oficjalnie mają oni dyskutować o kreowaniu przez japońskie przedsiębiorstwa w USA oraz o polityce fiskalnej. Jednak najciekawszy będzie wątek dewaluacji JPY, którą Japonii zarzucał Trump, a Abe zapowiedział, że spróbuje wytłumaczyć Trumpowi, iż ultra-ekspansywna polityka Banku Japonii nie jest niekorzystna dla USA i ma na celu walkę z deflacją w Japonii, a nie pomoc japońskim eksporterom.

Najmocniejszy w G10 nie jest jednak dolar amerykański, a australijski. AUDUSD rośnie obecnie o 0.3%. Wynika to głównie z reakcji na publikację kapitalnych danych o bilansie handlowym Chin. Eksport i import zaskoczył bardzo mocno in-plus. Dodatkowo rośnie eksport Australii do Chin, co przekłada się na rekordową nadwyżkę handlową Australii i pośrednio na siłę waluty tego kraju. Co ciekawe w danych z Chin widzimy wzrost eksportu do USA o 9% r/r (w ujęciu dolarowym) co może dostarczyć paliwa administracji Trumpa o ’niesprawiedliwej’ wymianie handlowej pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentem Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent obiecał uhonorowanie polityki jednych Chin.

Złoty pozostaje na relatywnie wysokim poziomie. Wczoraj osłabił się delikatnie wobec EUR. NBP utrzymał stopy na niezmienionym poziomie i zapowiedział utrzymanie stanowiska ’wait and see’ jeśli chodzi o dalsze ruchy w tym zakresie. Prezes Glapiński powiedział, że nie warto zmieniać głównej stopy, nawet jeśli realne stopy wkroczą w ujemne terytorium. Pomimo świetnego sentymentu na rynkach i rajdu na giełdach, złoty pozostaje stabilny.; Wczoraj o 5bp spadły rentowności 10-letnich obligacji. EUR traci do PLN 0.1% (4.308), USD zyskuje 0.02% (4.049), CHF traci -0.06% (4.037) a GBP traci -0.08% (5.053).