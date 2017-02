Donald Trump w swoim najnowszym wystąpieniu zapowiedział przedstawienie w ciągu dwóch lub trzech tygodni „fenomenalnego” planu obniżenia podatków dla przedsiębiorstw.

To jedno zdanie wystarczyło, aby dolar mógł kontynuować zapoczątkowane wczoraj umacnianie się względem koszyka głównych walut. Para EURUSD i GBPUSD tracą obecnie 0,25 proc. i handlują w pobliżu poziomu 1,0630 oraz 1,2460. Para USDJPY zyskuje 0,3 proc. i handluje w pobliżu poziomu 113,60. W dniu dzisiejszym inwestorzy oczekują na nowe propozycje inwestycji w amerykańską infrastrukturę, które mają pojawić się podczas wieczornego spotkania premiera Japonii Shinzo Abe z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Również pożyczkodawcy mogą przedstawić dziś greckiemu rządowi propozycje fiskalne warte 2 proc. PKB w ramach rewizji planu ratunkowego dla tego po uszy zadłużonego kraju. Natomiast agencja ratingowa Moody’s powinna dokonać dziś rewizji oceny wiarygodności kredytowej Francji i Włoch.

Ropa naftowa rośnie 1,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 53,90 dolarów za baryłkę, a ropa naftowa Brent rośnie 1,6 proc. handlując w pobliżu poziomu 56,60 dolarów za baryłkę w oczekiwaniu na dzisiejszy i poniedziałkowy raport odnośnie produkcji ropy w styczniu. Już dziś poznamy dane odnośnie światowej produkcji ze strony International Energy Agency, a w poniedziałek swój styczniowy raport przedstawi kartel OPEC. Ceny rudy żelaza wzrosły dziś aż 3,8 proc. wsparte przez dobre dane odnośnie bilansu handlowego z Chin.

Indeks WIG20 rośnie dziś około 1 proc. handlując w pobliżu poziomu 2150 punktów. Od początku tygodnia indeks zyskał 3,75 proc. Motorem napędowym są dziś banki wsparte przez wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który zwrócił uwagę, iż rząd nie powinien powodować zachwiania systemu bankowego. Zachęcił on też posiadaczy kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich, do wzięcia spraw w swoje ręce i rozpoczęcia walki w sądach. Po tej wypowiedzi bank BZWBK i PKO BP zyskują ponad 3 proc., a mBank oraz PEKAO SA ponad 2 proc. Będący w koszyku mWIG40, najbardziej zaangażowany w „kredyty frankowe”, Getin Noble Bank – aż 12 proc.