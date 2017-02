Dynamicznie rośnie eksport wśród mikro i małych – 18 proc. z nich prowadziło w ostatnim roku działalność eksportową. To dwa razy więcej niż w pierwszym badaniu przeprowadzonym przez bank Pekao. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął poziom 96,7 pkt i był to drugi najlepszy wynik w okresie ostatnich 7 lat (3 pkt powyżej średniej z lat 2010-2015). Wyzwaniem dla firm jest zwiększenie innowacyjności – wynika z „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”opublikowanego przez bank Pekao.

Rynek powierzchni handlowych wciąż dynamicznie się rozwija. W ubiegłym roku powstało 15 takich obiektów. Deweloperzy coraz chętniej stawiają na mniejsze miasta, ok. 50 tys. mieszkańców.

Parlament Europejski przegłosował w środę zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA. Umowa znosi prawie 99 procent ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i ma zliberalizować handel usługami między UE i Kanadą. CETA wymaga jeszcze ratyfikacji przez parlamenty krajów UE.

Firmy będące spółkami kapitałowymi (czyli np. spółki z o.o. czy spółki akcyjne) poszukiwały najczęściej kredytów w przedziale od 100 do 500 tys. zł (33%), a kredytami w kwocie przekraczającej pół miliona złotych było zainteresowanych 11% z nich. Firmy pożyczają przede wszystkim na bieżącą działalność, ale również inwestują w maszyny i urządzenia.

Dziedzictwo krajobrazowe i artystyczne Włoch jest zagrożone z powodu niekontrolowanego napływu turystów- pisze w środę publicysta dziennika "Corriere della Sera". Apeluje o ratowanie Wenecji, bo według niego to, co się tam dzieje, to "okropność" i "upadek".