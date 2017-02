O godzinie 14:00 poznaliśmy dane z polskiej gospodarki, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Dobre dane z polskiej gospodarki nie przekładają się jednak dziś pozytywnie na wycenę złotego

Sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła aż o 11,1 proc. rok do roku, podczas gdy prognozowano jedynie 7,6 proc. wzrost. Również produkcja przemysłowa urosła o 9 proc. rok do roku, czyli więcej niż konsensus analityków na poziomie 7,8 proc. Natomiast inflacja producencka PPI wzrosła o 4,1 proc., również powyżej oczekiwanego 3,6 proc. wzrostu. Dane te potwierdzają, iż polska gospodarka weszła w okres silnego wzrostu aktywności, co powinno wspierać w średnim terminie polskiego złotego i rynek akcji.

Dobre dane z polskiej gospodarki nie przekładają się jednak dziś pozytywnie na wycenę złotego. Para EURPLN rośnie 0,4 proc., handlując w okolicy poziomu 4,33, para USDPLN rośnie 0,5 proc., handlując w pobliżu poziomu 4,06 a para CHFPLN rośnie 0,3 proc., handlując w pobliżu poziomu 4,07. Polska giełda także świeci dziś na czerwono. Indeks WIG20 traci już ponad 1 proc., handlując w poniżej poziomu 2200 punktów. Dzieje się tak dlatego, iż następuje tutaj realizacja zysku po kolejnym z rzędu tygodniu silnych wzrostów indeksu. Również indeks doszedł do ważnego poziomu technicznego, czyli 61,8 proc. zniesienia fali spadkowej z 2015 roku, a oscylatory wskazują na silne wykupienie rynku. Dlatego też dzisiejsza korekta wyceny indeksu, pomimo dobrych danych z polskiej gospodarki, nie jest zaskakującym zjawiskiem.

W dniu dzisiejszym negatywnie natomiast zaskoczyły rynki dane sprzedażowe z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna w styczniu spadła tam o 0,3 proc. w porównaniu z grudniem, kiedy to analitycy spodziewali się 0,9 proc. W ujęciu rok do roku sprzedaż także wzrosła jedynie o 1,5 proc., kiedy spodziewano się aż 3,4 proc. wzrostu. Funt zareagował na tak słabe dane mocną przeceną, osiągając najniższe od miesiąca poziomy wyceny. Para GBPUSD traci 0,4 proc., handlując w pobliżu poziomu 1,2430, a para GBPJPY traci 0,9 proc., handlując w pobliżu poziomu 140,20 jenów. Para EURGBP zyskuje 0,3 proc., handlując w pobliżu poziomu 0,8570. Funt zachowuje się neutralnie w stosunku do polskiego złotego, para GBPLN handluje stabilnie w pobliżu poziomu 5,05.