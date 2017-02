Dolar amerykański umacnia się do głównych walut, po tym jak prezydent Filadelfijskiego oddziału Fed-u Patrick Harker powiedział, iż podwyżka stóp procentowych jest możliwa już w marcu.

Harker, który jest głosującym członkiem Fed-u, utrzymał również swoją prognozę odnośnie trzech podwyżek stóp procentowych w tym roku. Para EUR/USD traci obecnie 0,7 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,0530 a para GBP/USD traci 0,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,2420. Para USD/JPY rośnie 0,5 proc. handlując w pobliżu poziomu 113,70. Dolar zyskuje również 0,5 proc. do złotówki, para USD/PLN handluje w pobliżu poziomu 4,09. Inwestorzy oczekują dziś jeszcze na „minutki” z ostatniego posiedzenia Fed-u, które mogłyby dać nowe światło na to jak członkowie Fed-u odnoszą się do polityki fiskalnej Donalda Trumpa.

Ropa naftowa rośnie dziś na wartości, po tym jak Citigroup podwyższył krótkookresową prognozę średniej ceny ropy Brent na ten kwartał do 55 dolarów za baryłkę, z 50 dolarów za baryłkę. Jako główną przyczynę wzrostów cen bank uznał wypełnianie umowy odnośnie cięcia produkcji przez członków kartelu OPEC oraz rosnący popyt z Azji. Ropa WTI drożeje obecnie 1,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 54,70 a ropa Brent drożeje 1,6 proc. handlując w pobliżu poziomu 57 dolarów za baryłkę.

Główne europejskie indeksy giełdowe handlują dziś na plusie wspierane przez wzrosty na spółkach z sektora wydobywczego. Spółki te zyskują dzięki trendowi wzrostowemu na większości surowców przemysłowych. Niemiecki DAX rośnie niecałe 1 proc. handlując w pobliżu najwyższego od połowy 2015 roku poziomu 11940 punktów. Francuski CAC 40 rośnie 0,4 proc. handlując w pobliżu poziomu 4890 punktów. Natomiast hamującym sektorem jest dziś sektor bankowy przez mocno taniejący szwajcarski bank inwestycyjny HSBC. Akcje tego banku tracą prawie 7 proc. przez ogłoszone dziś słabe wyniki finansowe za IV kwartał 2016 roku.

Hossa na polskiej giełdzie ma się bardzo dobrze, czego dowodzi dzisiejszy ponad 2 proc. wzrost indeksu WIG20. Indeks „blue chipów” handluje już w pobliżu poziomu 2240 punktów co jest najwyższym poziomem od połowy 2015 roku. Natomiast indeks średnich spółek mWIG40 zyskuje dziś 1,5 proc. i handluje w pobliżu poziomu 4870 punktów, najwyżej od 2007 roku.