Dobre informacje nie robią większego wrażenia na dolarze, złe – owszem, robią. Rynki mają na głowie inne problemy niż dane makro.

Szkoda, bo fundamenty gospodarki, twarde informacje o jej kondycji to podstawa podejmowania decyzji. Kiedy inwestorzy bardziej wsłuchują się w sugestie polityków i w spekulacje rynkowe, łatwo mogą popełnić błąd. Na rynku robi się nerwowo, bo gdy giełdy huczą od plotek, naprawdę nie wiadomo, jaki wybrać kierunek.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz, kiedy dane dotyczące gospodarki USA są dobre, natomiast rynek nabrał do nich dystansu. Pod koniec miesiąca inwestorzy zachowują się tak, jakby już teraz zaczęli okres przygotowań do najbliższego posiedzenia FOMC, czyli do 14-15 marca. To oczywiście złudzenie, bo nikt nie przyjmuje postawy wyczekującej na kilka tygodni przed decydującym rozstrzygnięciem. Nie mniej jednak rynek nie chce się rozkręcać na dobre, chociaż dane teoretycznie mogą go do tego skłaniać. Najwyraźniej czegoś się obawia.

Wygląda na to, że źródłem obaw jest niepewność polityczna, która na razie kumuluje się w USA, ale za chwilę może przenieść się do Europy. Donald Trump zwleka z ogłoszeniem swoich kluczowych planów gospodarczych, spychając na dalszy plan podstawowe dla inwestorów kwestie – obniżkę podatków, zmiany w sektorze finansowym, gigantyczne wydatki na infrastrukturę. Są to sprawy, które stymulują nie tylko wyobraźnię inwestorów, ale również realne plany korporacji. Gospodarka czeka, a im dłużej to trwa, tym klimat na rynku robi się coraz bardziej gęsty.

Niepewność jest tym, co sprawia, że rynek staje się nerwowy, a ponieważ chciałby uniknąć dużych błędów, woli ryzykować mniej, niż bardziej. Niepewność polityczna i brak przewidywalności mogą okazać się bardziej nieprzyjemne dla inwestorów, niż wysokie bezrobocie czy niski wzrost gospodarczy.