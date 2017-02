Oprócz wizyty Trumpa w Kongresie inwestorzy czekają na debiut gigantycznego serwisu – Snapchat. Wysoce prawdopodobne, iż stanie się to jeszcze w tym tygodniu. To będzie największe IPO od czasu debiutu giełdowego serwisu Alibaba. Analitycy spodziewają się zysków w wysokości 3 mld USD podczas tej publicznej oferty. Firma ma obecnie 300 mln aktywnych użytkowników, a co sekundę do serwisu trafia około 9 tys. zdjęć.

Potrzeba stabilizacji na rynkach jest oczywista, dowodem na to są notowania złota i srebra, które trzymają się mocno od ubiegłego tygodnia. Amerykańskie indeksy giełdowe poszły lekko w górę pod koniec piątkowej sesji, a sam Dow Jones odnotował kolejny, jedenasty już z rzędu wzrost – coś takiego nie miało miejsca od 70 lat! Mimo wszystko, inne rynki nie podzielają amerykańskiego entuzjazmu. W Europie i Azji indeksy odnotowują spadki.

Od rana spływają wiadomości, które świadczą o obawach związanych z początkiem tego tygodnia na globalnych rynkach. W tym momencie wszyscy się zastanawiają, jaki będzie wynik jutrzejszej wizyty Trumpa w Kongresie. Wielu analityków i inwestorów spodziewa się usłyszeć kilku szczegółów dotyczących realizacji budżetu oraz poglądów Trumpa na przyszłość amerykańskiej gospodarki.

Po tym jak stało się jasne, iż premier Theresa May może rozpatrzyć kolejne referendum niepodległościowe w Szkocji po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – funt od rana delikatnie spada. Jak obserwujemy parę walutową GBP/USD dzisiejszego przedpołudnia wyraźnie widzimy, iż spadał już przed publikacją tej informacji, dziś został znowu zepchnięty. Wszystkie oczy są teraz skierowane na Izbę Lordów, czy przegłosuje ustawę premier dotyczącą Brexitu, czy też wprowadzi zmiany, które mogą osłabić pozycję negocjacyjną Wielkiej Brytanii.