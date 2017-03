Prezes Fed-u Janet Yellen oraz jej zastępca Stanley Fisher zakończą dziś tydzień przemówień członków Fed-u. Nie powinny one jednak zmienić oczekiwań rynkowych co do marcowej podwyżki stóp procentowych. Jak wiadomo nawet dotychczasowi „gołębi” członkowie nie wykluczają podwyżki za 2 tygodnie więc można uznać że jest ona już w cenie.

Wiceprezes Fed-u przemawiać będzie o godzinie 18:30 natomiast Janet Yellen pół godziny później. Na dolarze widzimy więc dziś względny spokój. Para EURUSD rośnie 0,5% handlując w pobliżu poziomu 1,0560 a para USDJPY handluje od rana w pobliżu poziomu 114,40. W relacji do dolara zaczął się natomiast umacniać złoty, za dolara należy obecnie płacić jedynie 4,07 PLN.

W Japonii pojawiła się inflacja po raz pierwszy od grudnia 2015 roku. Natomiast jest to wzrost jedynie 0,1% czyli wciąż daleko od celu inflacyjnego Banku Japonii na poziomie 2%. Z mocnym wzrostem inflacji zmaga się natomiast Turcja gdzie w lutym przekroczyła ona 10%, po raz pierwszy od 5 lat. Turecka lira nie zareagowała zbyt negatywnie na te dane, trzeba jednak zaznaczyć iż w dniu wczorajszym straciła ona do dolara ponad 2%. Obecnie za dolara trzeba płacić około 3,72 liry.

Słabsze od oczekiwań rynkowych odczyty produkcyjnego i usługowego PMI dla Wielkiej Brytanii wskazują iż oczekiwane od czasu ogłoszenia Brexitu spowolnienie gospodarcze w końcu nadchodzi. Według prognoz analityków w I kwartale tego roku PKB urośnie jedynie 0,4 proc. To może być najsłabsze tempo wzrostu od ponad roku. Funt brytyjski tanieje więc szósty dzień z rzędu. Para GBPUSD traci 0,2 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,2240, a para EURGBP rośnie aż 0,9 proc. handlując w pobliżu poziomu 0,8640. Funt tanieje też w relacji do złotego, a para GBPLN tanieje 0,8% handlując w pobliżu poziomu 4,98.