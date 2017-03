W piątek rynki będą najpierw analizowały informacje o PMI – i to od Japonii po Francję, Niemcy i USA – następnie kolejne wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej, by ostatecznie skoncentrować się najuważniejszych danych z końca tygodnia, czyli na zamówieniach na dobra trwałe w Stanach Zjednoczonych.

Rynki są ostatnio niespokojne, bo ani Fed nie spełnił ich (wyśrubowanych) oczekiwań, ani polityka nie daje zbyt wielu powodów do optymizmu. Inwestorzy stoją w obliczu rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu procedury Brexitu, znacznych oczekiwań w stosunku do reformy podatkowej w USA i niepewnej sytuacji przed wyborami we Francji. Dane makroekonomiczne są oczywiście bardzo ważne, ale pod koniec tygodnia nie ma ich na tyle dużo, by zdominowały wyobraźnię inwestorów. Na pewno rynek zwróci uwagę na zamówienia na dobra trwałe w lutym, jednak – jeżeli sprawdzą się prognozy – inwestorzy nie będą zawiedzeni, bo dane powinny być niezłe, zwłaszcza w przypadku zamówień bez środków transportu.

Rynek będzie zajęty, oczywiście, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, Trumpem, Rezerwą Federalną i dywagacjami na temat szans reform podatkowych. Europa pojawi się, ale raczej w konfiguracji świątecznej, w związku z jubileuszowym posiedzeniem Rady Europejskiej w Rzymie. Szefowie państw i rządów UE spotkają się 25 marca w stolicy Włoch, by uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Ciekawe, co znajdzie się w deklaracji, która ma zawierać wspólną wizję UE. Euro pozostanie obojętne wobec tego wydarzenia, nie mniej jednak ma ono w pewnym sensie znaczenie symboliczne: podkreślanie jedności dokonuje się w momencie, kiedy Unię właśnie opuszcza jedno z najważniejszych państw, które tworzyło ej fundamenty.