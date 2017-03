Dolar i amerykańskie indeksy giełdowe pogłębiają dziś zeszłotygodniową przecenę, gdyż inwestorzy zaczynają wątpić w to, iż Donald Trump będzie w stanie wprowadzić w życie zapowiadane reformy ekonomiczne.

Problemy amerykańskiego prezydenta z przepchnięciem przez Kongres reformy systemu zdrowotnego wprowadzonego przez jego poprzednika Barracka Obamę, mogą wpłynąć negatywnie na sprawne wprowadzenie w życie flagowych reform ekonomicznych min. dotyczących cięcia podatków oraz zwiększenia wydatków infrastrukturalnych.

Para EURUSD rośnie 0,8% handlując w pobliżu poziomu 1,0890 po tym jak chadecka partia CDU kanclerz Angeli Merkel zdecydowanie wygrała niedzielne wybory do regionalnego parlamentu w kraju związkowym Saara na zachodzie Niemiec, zdobywając ponad 40% głosów. Oznacza to, iż Angela Merkel z powodzeniem może się ubiegać w wrześniowych wyborach do Bundestagu po raz czwarty o fotel kanclerza. Dzięki temu para pokonała szczyty z grudnia 2016 roku i lutego 2017 roku i handluje najwyżej od połowy listopada 2016 roku. Para USDJPY traci 0,9% handlując w pobliżu poziomu 110,30, najniżej od połowy listopada 2016 roku.

Do dolara umacnia się też zdecydowanie polski złoty. Para USDPLN traci ponad 1% i obecnie handluje w pobliżu poziomu 3,90 najniżej od listopada. Złoty zyskuje też nieznacznie do reszty głównych walut. Para EURPLN traci 0,3% handlując w pobliżu poziomu 4,25, najniżej od kwietnia 2016 roku. Para CHFPLN traci 0,2% handlując w pobliżu poziomu 3,97 a para GBPPLN traci 0,2% handlując w pobliżu poziomu 4,91.

Para GBPUSD rośnie 0,8% handlując w pobliżu poziomu 1,2570, najwyżej od początku lutego. Brytyjska premier Theresa May już w środę rozpocznie proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Następstwem tego będzie dwuletni okres negocjacji dotyczący warunków tego procesu.

Indeks S&P traci 0,5% handlując w pobliżu poziomu 2330 punktów, najniżej od połowy lutego. Podobnie pod kreską handluje reszta amerykańskich indeksów. W dniu dzisiejszym będzie przemawiać dwóch głosujących członków Fed-u. W Madrycie na temat polityki monetarnej i kondycji gospodarki wypowie się prezydent Chicagowskiego Fed-u Charles Evans. Natomiast na uniwersytecie A&M Texas przemówi prezydent Fed-u z Dallas Robert Kaplan.

W warunkach taniejącego dolara i tracących indeksach giełdowych inwestorzy szukają alternatywnych inwestycji lokując swój kapitał między innymi w złoto. Za uncję szlachetnego kruszcu należy obecnie płacić aż 1255 dolarów, ponad 1% więcej niż w piątek. Z kolei ropa naftowa WTI traci około 0,9% handlując w pobliżu poziomu 47,60 dolarów za baryłkę, pomimo iż część członków kartelu OPEC opowiada się za zwiększeniem cieć w produkcji surowca. Mocną przecenę mamy na miedzi, która traci aż 2,5% i handluje jedynie po 2,57 dolarów za funta.