Według danych UE Polska niestety wciąż pozostaje w ogonie Europy jeśli chodzi o innowacje. Nie znaczy to jednak, że nic w tym względzie się w naszym kraju nie dzieje - technologia hyperloop, ultraprecyzyjny druk czy interaktywne lustra - to tylko część najnowocześniejszych technologii tworzonych w Polsce i przez Polaków - prawdziwych innowatorów, starających się podnieść pozycję naszego kraju.

Jak podał GUS, w IV kwartale 2016 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,2 mld zł, natomiast Polaków - ok. 4,1 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 r. były wyższe odpowiednio o 3,3 proc. i o 3,1 proc..