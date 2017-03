Początek tygodnia przyniósł nam falę wyprzedaży dolara oraz kontynuację głębszej korekty na rynkach akcyjnych. Inwestorzy są pesymistycznie nastawieni wobec dalszych planów Donalda Trumpa. Porażka Trumpcare kładzie się cieniem na ambitny plan reform nowego Prezydenta, spowodowała również zmianę trendu na rynkach finansowych.

Na chwilę obecną widzimy, że te propozycje ze strony Trumpa, które mogą zwiększać deficyt budżetowy, będą spotykał się z mocną krytyką ze strony konserwatywnego skrzydła Republikanów. Ze względu na brak wystarczającej liczby głosów w Kongresie, zdecydowano nie przeprowadzić głosowania nad zmianami w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Teraz mają ruszyć prace nad reformą podatkową. Rzekomo pracuje nad nią otoczenie Prezydenta. Jednak ogromna niepewność związana z jej przeprowadzeniem spowodowała zmianę nastawienia inwestorów i koniec tak zwanego ‘Trump trade’. A rynkach akcyjnych obserwujemy głęboką korektę. Wcześniejszy rajd w znacznym stopniu napędzały oczekiwania co do cięcia podatku korporacyjnego. Traci również dolar. Coraz więcej uwagi przenosi się z polityki fiskalnej na politykę monetarną. Pojawiają się kolejne wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

W nocy wypowiadał się Robert Kaplan, który jest szefem Fed w Dallas i jednocześnie jednym z najbardziej jastrzębich członków Fed. Kaplan wierzy w osiągnięcie obu celów przez Fed. Powtórzył swoje słowa, że wzrost gospodarczy na poziomie 2,25 proc. jest wystarczający, aby usunąć obecny jeszcze zastój na rynku pracy. Kaplan jest nastawiony pozytywnie, co do perspektyw inwestycyjnych biznesu i jego zdaniem deregulacja ze strony władz może doprowadzić do podwyżki perspektyw wzrostu gospodarczego. USD pozostaje jednak stosunkowo słaby. Spiker Partii Republikańskiej Ryan, stwierdził, że bez reformy systemu opieki zdrowotnej, reforma podatkowa wydaje się być trudna do osiągnięcia, ale nie niemożliwa.

Złoty pozostaje względnie słaby. Wynika to głównie ze zwiększonej awersji, która jest czynnikiem negatywnym dla walut gospodarek wschodzących. Na tle innych walut z tego koszyka, złoty wypada dobrze. EUR umacnia się do PLN o 0,2 proc. (4,254), USD zyskuje 0,23 proc. (3,917), CHF umacnia się o 0,17 proc. (3,972), a GBP jest mocniejszy o 0,37 proc. (4,926).