Funt brytyjski zalicza nerwowy okres notując naprzemiennie wzrosty i spadki względem głównych walut, w dzień w którym Theresa May formalnie uruchomiła procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. O godzinie 13:28 szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował na Twitterze, iż otrzymał już od brytyjskiej premier podpisane pismo, które uruchamia Artykuł 50 Traktatu Lisbońskiego, czyli formalny mechanizm wyjścia z UE. Niedługo powinien rozpocząć się żmudny okres twardych negocjacji, który na nowo zdefiniuje między innymi stosunki handlowe Wielkiej Brytanii z resztą świata.

Negocjacje z Unią Europejską mogą trwać 2 lata a nawet i dłużej jeśli któraś ze stron formalnie zgłosi potrzebę ich przedłużenia. Dla funta może oznaczać to ciężkie dni, gdyż jest wiele kwestii spornych do rozwiązania. Premier May chciałaby w ciągu tych 2 lat negocjacji doprowadzić do ograniczenia dostępu do brytyjskiego rynku pracy dla obcokrajowców oraz podpisania nowego porozumienia o wolnym handlu z Unią Europejską. Z kolei Unia będzie najpierw domagać się od Wielkiej Brytanii zapłaty spornego „rachunku za wyjście z UE” w wysokości 50 miliardów funtów oraz zapewnienia gwarancji pobytowych i pracowniczych dla obywateli Unii już mieszkających na Wyspach. Do tego podczas negocjacji może wzrosnąć ryzyko potencjalnego rozpadu Wielkiej Brytanii ze względu na rosnące niepodległościowe nastroje w Szkocji i Irlandii Północnej. Zapowiedzią tego było wczorajsze głosowanie w szkockim parlamencie za przeprowadzeniem kolejnego referendum niepodległościowego.

Para GBPUSD traci obecnie 0,3 proc. handlując w pobliżu poziomu 1,220, a jeszcze na początku tygodnia przebijała poziom 1,2600. Para EURGBP traci 0,2 proc. handlując w pobliżu poziomu 0,8660. Para GBPJPY traci 0,5 proc. handlując w pobliżu poziomu 137,70. Funt tanieje też w stosunku do naszej rodzimej waluty. Za jednego funta należy obecnie płacić jedynie 4,88 zł, najtaniej od listopada 2016 roku. Brytyjski parkiet giełdowy nie przejął się za bardzo rozpoczęciem procedury Brexitu. Indeks FTSE100 traci handluje obecnie w pobliżu wczorajszego zamknięcia na poziomie 7277 punktów.