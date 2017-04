Zeszły piątek był ostatnim dniem marca i ostatnim dniem bardzo mocnego kwartału na rynkach finansowych. Podczas, gdy marzec był miesiącem niepewnym, większość spółek i indeksów przyniosła wzrosty w poprzednim miesiącu. Dzisiaj rozpoczyna się nowy miesiąc i kwartał z brakiem wyraźnych wskazań, co do tego, jak będą zachowywać się inwestorzy.

Sytuacja w Europie rozgrywała się dzisiaj raczej płasko i dopiero pod koniec sesji główne indeksy ruszyły mocniej w dół, co związane było ze słabszymi nastrojami podczas startu sesji w Stanach Zjednoczonych. Bieżący tydzień będzie obfitował w ilość wydarzeń oraz odczytów makroekonomicznych wliczając w to minutes Fed, minutes EBC, raport z amerykańskiego rynku pracy, czy w końcu spotkanie prezydenta USA, Donalda Trumpa wraz z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, które ma rozpocząć się 6 kwietnia. Znane jest dosyć ostre nastawienie Trumpa w stosunku do Chin i wykorzystywanie ich pozycji w międzynarodowym handlu, dlatego spotkanie to będzie dosyć uważnie śledzone przez rynek.

Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące nastrojów przedsiębiorców w przemyśle w Stanach Zjednoczonych, a na początku w Europie. Dane na Starym Kontynencie pozostawały płaskie lub lekko gorsze od poprzednich odczytów, co wskazuje, że przedsiębiorcy nie doczekali się realnego przyśpieszenia gospodarki i obniżają nieco swoje oczekiwania, co mogło być po części przyczyną lekkiego cofnięcia. Z kolei dane w USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami, ale zaskoczyły dane dotyczące subindeksów, które pokazały się od niezłej strony wskazując na bardzo silną pozycję amerykańskich przedsiębiorców. Również czynniki z rynku pracy pokazują, że sytuacja na tym rynku w dalszym ciągu może ulegać poprawie.

Nie mniej obserwujemy cofnięcie, co również może być pochodną cofnięcia na rynku ropy naftowej. Niemiecki DAX na chwilę przed zamknięciem traci 0,31%, CAC 40 zniżkuje o 0,66%, natomiast brytyjski FTSE 100 spada o 0,50%. W przypadku Wall Street sytuacja wygląda bardzo podobnie i S&P 500 traci 0,55% znajdując się poniżej ważnego poziomu wsparcia przy 2355 punktów. Dow Jones zniżkuje o 0,43%, natomiast Nasdaq traci 0,54%.

Zupełnie odwrotnie zachowuje się dzisiaj polski rynek. Zyskiwały dzisiaj głównie spółki związane z rynkiem surowców. Rynek przede wszystkim zwrócił uwagę na PKN Orlen, który zyskał dzisiaj ponad 6% po informacji ze strony Ministerstwa Energetyki, że nie ma planów połączenia Orlenu oraz Lotosu. WIG20 zyskał dzisiaj 2,02%, co było związane głównie ze wzrostem wspomnianych spółek. Stracił indeks mWIG40 i lekko zyskał sWIG80.