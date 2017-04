Zeszły piątek był ostatnim dniem marca i ostatnim dniem bardzo mocnego kwartału na rynkach finansowych. Podczas, gdy marzec był miesiącem niepewnym, większość spółek i indeksów przyniosła wzrosty w poprzednim miesiącu. Dzisiaj rozpoczyna się nowy miesiąc i kwartał z brakiem wyraźnych wskazań, co do tego, jak będą zachowywać się inwestorzy.

Sytuacja w Europie rozgrywała się dzisiaj raczej płasko i dopiero pod koniec sesji główne indeksy ruszyły mocniej w dół, co związane było ze słabszymi nastrojami podczas startu sesji w Stanach Zjednoczonych. Bieżący tydzień będzie obfitował w ilość wydarzeń oraz odczytów makroekonomicznych wliczając w to minutes Fed, minutes EBC, raport z amerykańskiego rynku pracy, czy w końcu spotkanie prezydenta USA, Donalda Trumpa wraz z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, które ma rozpocząć się 6 kwietnia. Znane jest dosyć ostre nastawienie Trumpa w stosunku do Chin i wykorzystywanie ich pozycji w międzynarodowym handlu, dlatego spotkanie to będzie dosyć uważnie śledzone przez rynek.

Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące nastrojów przedsiębiorców w przemyśle w Stanach Zjednoczonych, a na początku w Europie. Dane na Starym Kontynencie pozostawały płaskie lub lekko gorsze od poprzednich odczytów, co wskazuje, że przedsiębiorcy nie doczekali się realnego przyśpieszenia gospodarki i obniżają nieco swoje oczekiwania, co mogło być po części przyczyną lekkiego cofnięcia. Z kolei dane w USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami, ale zaskoczyły dane dotyczące subindeksów, które pokazały się od niezłej strony wskazując na bardzo silną pozycję amerykańskich przedsiębiorców. Również czynniki z rynku pracy pokazują, że sytuacja na tym rynku w dalszym ciągu może ulegać poprawie.

Nie mniej obserwujemy cofnięcie, co również może być pochodną cofnięcia na rynku ropy naftowej. Niemiecki DAX na chwilę przed zamknięciem traci 0,31 proc., CAC 40 zniżkuje o 0,66 proc., natomiast brytyjski FTSE 100 spada o 0,50 proc. W przypadku Wall Street sytuacja wygląda bardzo podobnie i S&P 500 traci 0,55 proc. znajdując się poniżej ważnego poziomu wsparcia przy 2.355 punktów. Dow Jones zniżkuje o 0,43 proc., natomiast Nasdaq traci 0,54 proc.

Zupełnie odwrotnie zachowuje się dzisiaj polski rynek. Zyskiwały dzisiaj głównie spółki związane z rynkiem surowców. Rynek przede wszystkim zwrócił uwagę na PKN Orlen, który zyskał dzisiaj ponad 6 proc. po informacji ze strony Ministerstwa Energetyki, że nie ma planów połączenia Orlenu oraz Lotosu. WIG20 zyskał dzisiaj 2,02 proc., co było związane głównie ze wzrostem wspomnianych spółek. Stracił indeks mWIG40 i lekko zyskał sWIG80.