Wtorkowa sesja na większości globalnych rynków akcyjnych rozpoczęła się od spadków, co mogło być odzwierciedleniem niepewności związanej ze zbliżającym się szczytem USA-Chiny. Kolejne godziny przyniosły jednak poprawę sentymentu. Na tym tle szczególnie dobrze prezentował się warszawski parkiet.

Inwestorzy za oceanem z dużą rezerwą rozpoczęli nowy tydzień. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, a dzisiejsze otwarcie także nie przyniosło przełomu. Częściowo za brakiem optymizmu stoi szczyt USA-Chiny zaplanowany na czwartek i piątek. Donald Trump w ubiegłym tygodniu oświadczył, że rozmowy z prezydentem Xi Jinpingiem będą trudne, a ponadto w jednym z tweetów ostrzegł, że ma zamiar ukarać manipulatorów walutowych. Tematem rozmów ma być olbrzymi deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w stosunkach z Państwem Środka. Dlatego właśnie to spotkanie może się okazać niezwykle ważne dla perspektyw światowego handlu i dla rynków finansowych. Ponadto w Waszyngtonie cały czas toczą się rozmowy ws. propozycji zmian do Obamacare — pierwsza próba reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych zakończyła się fiaskiem dla prezydenta Trumpa oraz spikera Ryana. Doniesienia mówią, że wciąż jest to priorytet dla liderów Partii Republikańskiej. Co więcej, kongresmen Collins, oświadczył, że Donald Trump chciałby, aby nowy projekt trafił pod głosowanie jeszcze w tym tygodniu, co dodatkowo może podgrzać atmosferę na nowojorskiej giełdzie. Tymczasem Dow Jones zyskuje 0,08%, Nasdaq oscyluje w okolicy wczorajszego zamknięcia, a S&P500 cofa się o 0,10%.

W strefie euro poznaliśmy bardzo mocne odczyty dotyczące sprzedaż detalicznej za luty. Odnotowano bowiem wzrost o 0,7% m/m, podczas gdy konsensus zakładał ekspansję na poziomie 0,5% m/m. Jest to zdecydowane umocnienie, które było oczekiwane przez Europejski Bank Centralny. Z drugiej strony pewną nerwowość może wprowadzać druga debata prezydencka we Francji, która ma rozpocząć się dziś o godzinie 20:45. Obecnie największe szanse na triumf w II turze ma Emmanuel Macron, jednak wciąż wysoko znajdują się notowania eurosceptycznej Marine Le Pen. Niemiecki DAX kończy wtorek wzrostem o 0,2%. Podobną zmianę zanotował francuski CAC40.

Sesja na GPW była bardzo udana, gdyż wszystkie główne benchmarki zamknęły się na plusie. WIG20 zyskał dziś 0,87%, tym samym oddalił się od bariery 2200 pkt. Lokomotywą wzrostów pośród warszawskich blue chipów było JSW (+3,40%). Źródłem odbicia notowań spółki są rosnące ceny węgla na światowych rynkach z uwagi na cyklon w Australii, a także przekazanie nierentownej kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co ma odciążyć wyniki JSW. Dobrze radziły sobie także banki — mBank wzrósł o 2,0%, BZWBK o 1,45%, a PKO BP o 1,67%.