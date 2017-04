Dzisiejsza sesja giełdowa na światowych rynkach z pewnością będzie należała do udanych. Doniesienia z Chin na temat stworzenia dużego ośrodka przemysłowo-handlowego w pobliżu Pekinu spowodowała euforię inwestorów na rynku surowców oraz na rynku giełdowym. Z kolei z USA poznaliśmy dane dotyczące zatrudnienia, które zachęcają inwestorów do kupowania akcji przed rządowym raportem, który będzie opublikowany w najbliższy piątek.

Wyższe ceny metali przemysłowych i euforia na parkietach są pochodną planów chińskich władz, które zakładają utworzenie wielkiej strefy ekonomicznej w okolicach Pekinu. Na rynku już okrzyknięto ją mianem nowego Szenzen (strefa ekonomiczna pod Szanghajem) i ma się ona przyczynić do dużego wzrostu popytu na metale ze strony sektora budowlanego i może podnieść perspektywy gospodarczego drugiej największej gospodarki na świecie. Z drugiej strony widzimy wzrost rynkowych stóp procentowych w Chinach, co wskazuje na powolne wychodzenie Ludowego Banku Chin z polityki wsparcia, celem unikania baniek na rynku. Nie mniej, miks ostatnich wydarzeń na rynku powoduje, że inwestorzy ponownie ruszyli do zakupów akcji.

Dzisiaj wczesnym popołudniem poznaliśmy odczyt raportu ADP dotyczącego zatrudnienia w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych. Raport pokazał przyrost zatrudnionych na poziomie 263 tys., co jest potencjalnie najlepszym wynikiem od wielu miesięcy. Wyższe zatrudnienie to presja na wyższą sprzedaż detaliczną, która generuje presję na ceny. Wszystko to prowadzi do sytuacji w której perspektywy gospodarcze oraz perspektywy stóp procentowych w USA znacząco rosną. Dzięki potencjalnym wyższym stopom zyskują dzisiaj głównie banki i nie przeszkodził nawet słaby raport ISM dla raportu usług, który spadł do okolic 55 punktów, zdecydowanie niżej niż oczekiwał tego rynek.

Większość dnia to silne wzrosty surowców, które wspierają wzrosty na europejskich rynkach, a następnie na Wall Street. Gorzej zachowuje się jedynie niemiecki DAX, który traci 0,11%, CAC 40 zyskuje 0,18%, natomiast brytyjski FTSE 100, dzięki dużemu udziałowi spółek surowcowych rośnie o 0,43%. W przypadku Wall Street indeks S&P 500 wzrasta o 0,67%, DJIA rośnie o 0,87%, a Nasdaq jest wyżej o 0,55%.

Na GPW mamy euforię, a w przypadku WIG20 na czele znajdują się spółki, które pozytywnie reagują na doniesienia z Chin. KGHM zyskuje dzięki wzrostom miedzi, natomiast JSW dzięki potencjalnemu wzrostu popytu na węgiel koksujący. Indeks WIG20 przed zamknięciem zyskuje 0,80%.