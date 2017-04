Inwestorzy uciekają do bezpiecznych aktywów przez obawy dotyczące globalnego bezpieczeństwa pod wpływem ostatnich wydarzeń w Syrii i Korei Północnej. Atak rakietowy na lotnisko wojskowe w Syrii spowodował wzrost napięcia na linii USA – Rosja. Dlatego też amerykański sekretarz Stanu Rex Tillerson odwiedzi w tym tygodniu Moskwę w ceku nakłonienia Rosji do zerwania sojuszu z syryjskim prezydentem Basharem Al-Assadem.

Jednak szanse na powodzenie tej wizyty są znikome. Dodatkowo Amerykanie wysłali okręty w kierunku Korei Północnej po kolejnych testach rakietowych przeprowadzonych przez reżim Kim Dzong Una. Złoto, które umacnia się trzeci dzień z rzędu, zyskuje dziś już 1% handlując w pobliżu poziomu 1267 dolarów za uncję. Oprocentowanie 10 letnich obligacji amerykańskich (Treasury) spada o 3 punkty bazowe do poziomu 2,34%. Para USDJPY traci 0,6% handlując w pobliżu poziomu 110,25, a para EURJPY traci 0,4% handlując w pobliżu poziomu 117,00.

Finalny odczyt polskiej inflacji CPI za marzec pokazał iż wzrosła ona zgodnie z oczekiwaniami o 2% rok do roku i spadła o 0,1% miesiąc do miesiąca. Jest to gorszy odczyt w porównaniu z lutowym, gdy inflacja wyniosła 2,2% rok do roku i 3,3% miesiąc do miesiąca. Dane, które oddalają termin pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce, nie mają jednak większego wpływu na notowania złotego. Para EURPLN rośnie jedynie 0,1% handlując w pobliżu poziomu 4,24, para USDPLN handluje neutralnie w pobliżu poziomu 3,99, a para CHFPLN też neutralnie w pobliżu poziomu 3,96.

Ropa naftowa przyhamowała dziś 5 dniowe wzrosty w oczekiwaniu na jutrzejsze dane odnośnie stanu zapasów surowca w USA. Analitycy przewidują iż w ubiegłym tygodniu zapasy skurczyły się o 1,5 mln baryłek. Za baryłkę ropy WTI należy obecnie płacić 52,90 dolarów, a za baryłkę ropy Brent 55,70 dolarów.