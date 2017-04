Pierwsza poświąteczna sesja w Europie rozpoczęła się niezwykle ciekawie. Premier May zapowiedziała, że Wielką Brytanię czekają przyśpieszone wybory, co może dodatkowo skomplikować proces Brexitu. Jest to kolejny element politycznej układanki, który rozpala emocje na rynkach.

Premier May w specjalnym oświadczeniu zapowiedziała, że planuje rozpisać przedwczesne wybory parlamentarne na 8 czerwca. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśla, że partie opozycyjne są przeciwne jej wizji Brexitu. Dlatego też przyspieszone wybory mają dać jej mandat do prowadzenia negocjacji z Brukselą ws. warunków wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. Nowe wybory są dużym ryzykiem dla May - obecnie posiada ona stosowną większość w obu izbach, a jej porażka, choć obecnie mało prawdopodobna, może nawet doprowadzić do zahamowania Brexitu.

Głosowanie nad wnioskiem ws. przyspieszonych wyborów ma się odbyć w brytyjskim parlamencie już jutro. Ta wiadomość doprowadziła do zdecydowanego umocnienia funta, który w parze z dolarem znalazł się przy najwyższym poziomie od grudnia ubiegłego roku. W efekcie londyński FTSE100 traci dziś około 2,00%, czym przewodzi stratom w Europie. Benchmark składa się głównie ze spółek eksportowych, które tracą na umocnieniu krajowej waluty.

Spadki jednak widać także na pozostałych giełdach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Negatywnie na rynki akcyjne mogą oddziaływać sygnały ws. obiecywanej stymulacji ze strony fiskalnej wysyłane przez Biały Dom. W wywiadzie dla Financial Times Sekretarz Skarbu, Steve Mnuchin, co prawda zapowiedział, że dojdzie w tym roku do wprowadzenia reformy podatkowej, ale z uwagi na fiasko projektu zmian w Obamacare proces implementacji może się opóźnić (wstępnie zakładano, że reformę podatkową uda się przyjąć przed przerwą wakacyjną Kongresu zaplanowaną na sierpień).

Jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, to w tym tygodniu na dobre rozpoczyna się sezon wyników. Dziś opublikowane raporty finansowe są mocno mieszane. Mocno na plus zaskoczył Bank of America, Johnson&Johnson oraz UnitedHealth, a rozczarował Goldman Sachs. Natomiast po zakończeniu dzisiejszej sesji na Wall Street dowiemy się, jak w I kwartale radził sobie m.in. IBM oraz Yahoo!. W efekcie S&P500, Dow Jones oraz Nasdaq znajdują się na nieznacznych minusach. Natomiast niemiecki DAX cofa się o 0,60%.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie warszawski parkiet. Widocznie przerwa świąteczna dobrze posłużyła inwestorom na GPW. WIG20 może się dziś pochwalić wzrostem o 0,5%, a cały WIG rośnie o 0,25%. Pośród blue chipów dobrze radziły sobie akcje LPP, które drożały o niemal 3%. Po przeciwnej stronie rynku znajdował się Orange Polska, którego walory taniały o ponad 2%.