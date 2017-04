Londyn, Paryż, Frankfurt (PAP/Bloomberg) - W zachodniej Europie na giełdach bardzo mocne wzrosty indeksów. We Francji już po I turze wyborów prezydenckich, a w Europie zadowolenie, entuzjazm i duża ulga - wskazują maklerzy.

Duże zwyżki kontraktów również na amerykańskie indeksy: Dow Jones mini w górę o 0,8 proc., S&P 500 mini i Nasdaq 100 na plusie po ponad 1,0 proc.

MACRON KONTRA LE PEN - NA TO CZEKAŁY RYNKI:

Według opublikowanych w poniedziałek przez francuskie MSW ostatecznych wyników I tury niedzielnych wyborów prezydenckich, centrowy polityk Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen zajęli pierwsze i drugie miejsce i zmierzą się ze sobą w II turze. Macron zdobył 23,75 proc. głosów, a Le Pen 21,53 proc.

Uprawnionych do głosowania było ok. 47 mln obywateli. Frekwencja przy urnach przekroczyła 80 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 7 maja - z sondaży Ipsos wynika, że Macron ma szanse pokonać Le Pen.

To jest bardzo pozytywny scenariusz, na który rynki desperacko czekały - mówi Sebastien Galy, dyrektor ds. strategii forex w Deutsche Banku.

Na rynkach widać uczucie ulgi, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza tura wyborów okazała się lepsza niż się wcześniej spodziewano" - mówi Jingyi Pan, strateg rynku w IG Asia Pte Ltd. w Singapurze. "To daje regionowi euro więcej stabilności - podkreśla.

TO NAWET NIE FRANCUSKIE WYBORY, ALE EUROPEJSKIE, A NAWET GLOBALNE:

Wybory we Francji to nie były tylko francuskie wybory - mówi Dominique Reynie, profesor nauk politycznych w Sciences Po institute w Paryżu. To nawet bardziej europejskiej wybory, albo nawet globalne - dodaje.