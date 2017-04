Inflacja bazowa w strefie Euro urosła w kwietniu do poziomu 1,2% rok do roku, co jest najwyższym odczytem od 4 lat. Wzrost inflacji był wyższy od oczekiwanego przez analityków wzrostu na poziomie 1,0% oraz znacznie wyższy niż marcowy odczyt na poziomie 0,7%. Inflacja bazowa jest bacznie obserwowanym przez Europejski Bank Centralny wskaźnikiem wzrostu cen, gdyż nie zawiera w sobie zmiennych wskaźników takich jak ceny żywności czy energii.

Również inflacja CPI w strefie euro wyniosła w kwietniu 1,9% rok do roku, co było powyżej oczekiwań analityków na poziomie 1,8% oraz znacznie powyżej marcowego odczytu na poziomie 1,5%. Po tak silnych odczytach może zmienić się retoryka członków EBC którzy do tej pory nie widzieli przekonywującego trendu rosnącej presji inflacyjnej. Może to spowodować wygaśnięcie programu luzowania pieniężnego wcześniej niż w grudniu. W reakcji na te dane para EURUSD rośnie 0,5% i handluje w pobliżu poziomu 1,0930.

Para EURGBP rośnie 0,3% i handluje w pobliżu poziomu 0,8450. Natomiast euro handluje stabilnie do złotego w pobliżu poziomu 4,22. Amerykańskie PKB w I kwartale tym razem rozczarowało i wzrosło jedynie o 0,7% wobec oczekiwanego wzrostu na poziomie 1,1%. Jest to annualizowany odczyt czyli kwartalny wzrost pomnożony cztery razy. Natomiast rok wcześniej PKB wzrosło o 2,1%.

Funt brytyjski umacnia się nieznacznie do innych walut pomimo słabszego od oczekiwań wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii. PKB w pierwszym kwartale urosło jedynie o 0,3%, co jest poniżej spodziewanego 0,4% wzrostu. Rok do roku PKB wzrosło o 2,1% wobec oczekiwanego 2,2% wzrostu. Niższy wzrost gospodarczy wynika ze spowolnienia wzrostu wydatków konsumenckich. Wydatki są niższe bo rosnąca inflacja nie przekłada się na wzrost płac.

Para GBPUSD rośnie 0,3% handlując w pobliżu poziomu 1,2940, natomiast w skali miesiąca zyskała aż 3,9% co jest najlepszym rezultatem od roku. Para GBPJPY rośnie 0,4% handlując w pobliżu poziomu 144 jenów, natomiast w skali miesiąca zyskała aż 4,2%. Funt nieznacznie osłabia się natomiast do polskiej waluty, gdyż można go kupić ponownie za mniej niż 5 zł, natomiast w skali miesiąca zyskał on do złotego ponad 2,2%.

Spółki technologiczne znów mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami kwartalnymi dzięki czemu indeks NASDAQ zaliczył wczoraj kolejne historyczne maksimum na poziomie 6050 punktów. Kontrakty na indeks wskazują na kolejne rekordowe otwarcie na dzisiejszej sesji dzięki rosnącym ponad 3% kontraktom na akcje Alphabet Inc (właściciel Google) oraz Amazon.com. Alphabet zaraportował zyski na poziomie $7,73 za akcję wobec oczekiwanych $7,39 za akcję. Z kolei zyski Amazon wyniosły $1,48 za akcję wobec spodziewanych $1,12, a przychody 35,7 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 35,3 miliardów dolarów. W dniu dzisiejszym opublikują swoje kwartalne raporty naftowi giganci tacy jak Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. czy Phillips 66 Co.

