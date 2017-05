Krótko o sytuacji

Wczoraj mogliśmy poznać m.in. indeksy PMI i ISM dla amerykańskiego przemysłu. Ten pierwszy wpisał się w prognozę, osiągając poziom 52,8 pkt. Ten drugi uplasował się na poziomie 54,8 pkt – zaś oczekiwano 56,5 pkt. Faktyczny wynik był więc słabszy od założeń.

Pojawiły się również inne publikacje, m.in. wskaźnik PCE Core – czyli wzrost / spadek wydatków konsumentów na różne dobra i usługi bez żywności i energii. Wynik to -0,1 proc. m/m, jak oczekiwano.

Dziś na razie rozczarował indeks PMI dla przemysłu Chin. Zakładano 51,4 pkt, było 50,3 pkt. Na USD/CNY mamy 6,8950. Przypomnijmy, że 7 lutego obserwowano tu zejście poniżej 6,80 – ale na początku roku w maksimach było ponad 6,98.

A co z parą, którą powszechnie uznaje się za główną? Eurodolar obecnie jest przy 1,0915. Opór lokować można przy 1,0950. Od początku roku mamy trend wzrostowy, potwierdzony dołkami z 3 stycznia, 2 marca i pierwszej połowy kwietnia. Z kolei spadkowa tendencja zaczęta 3 maja 2016 (np. przez szczyt z 18 sierpnia) została już pokonana. Pierwsze istotne wsparcie mamy przy 1,0850 (około).

W programie mamy dziś przede wszystkim indeksy PMI da przemysłu: m.in. Niemiec (o 9:55), Strefy Euro (o 10:00) czy Wielkiej Brytanii (10:30). O 11:00 poznamy też bezrobocie w Eurolandzie.

A na złotym?

Jak wspomnieliśmy, o godzinie 9:00 poznamy polski odczyt PMI dla przemysłu. Dzień 7 maja to wybory prezydenckie we Francji, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Rynek wierzy generalnie w wygraną Macrona, który ostatnio trochę popsuł nam humor, mówiąc cokolwiek przykre rzeczy o Polsce (m.in. domagał się nałożenia na nas sankcji gospodarczych).

Na USD/PLN nie jest jednak źle. Notujemy 3,87. Wsparcie lokować można przy ok. 3,8535, patrząc na niedawne minima, opór to ok. 3,8950. Od połowy grudnia można mówić o tendencji spadkowej. Z kolei euro-złoty od końcówki marca tuła się w konsolidacji 4,21 – 4,26 (w przybliżeniu), z której na moment wyszedł górą tuż przed wyborami francuskimi. Potem jednak znów do niej wrócił i teraz notujemy 4,2260.