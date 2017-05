We wtorek 2 maja "z powodu niskich wynagrodzeń oraz fatalnych warunków pracy" protestują pracownicy ponad tysiąca sklepów z całej Polski; akcja daje efekty i będzie kontynuowana - przekazał PAP szef handlowej Solidarności Alfred Bujara

Trzeba obniżyć próg zryczałtowanej składki ZUS płaconej przez najmniejszych przedsiębiorców - mówił minister Henryk Kowalczyk we wtorek w TV Republika, odnosząc się do rządowego projektu w tej sprawie. Nie wykluczył też, że rząd wróci do koncepcji tzw. jednolitego podatku