Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się dziś na to, by PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju stały się udziałowcami Pekao SA. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreśla w rozmowie z portalem wGospodarce.pl, że operacja odbywa się na zasadach rynkowych

Emmanuel Macron zaatakował Polskę zarzucając „dumping socjalny”. Nie powinno to nikogo zaskakiwać – Macron od dawna zwalcza polskich pracowników. To on stoi za ustawą Loi Macron z 2015 roku, która utrudnia życie polskim kierowcom TIR-ów. To właśnie Francuzi straszyli już w 2005 roku widmem „polskiego hydraulika”, który miał odebrać zachodnim fachowcom pracę – oburzają się Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.