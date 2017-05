We wtorek opadły już emocje po wyborach prezydenckich we Francji i po wczorajszej słabości wywołanej realizacją zysków nie ma już śladu. Teraz w centrum uwagi inwestorów znajdują się przede wszystkim wyniki kwartalne spółek, ale nie można też zapominać o działaniach banków centralnych

Kupujący szybko powrócili na europejskie indeksy. Poniedziałkowa sesja upływała pod znakiem spadków związanych z realizacją zysków po wygranej Emmanuela Macrona we francuskich wyborach prezydenckich. Dziś jednak ponownie dominują wzrosty, czemu sprzyja mniejsza niepewność polityczna oraz poprawiające się perspektywy makroekonomiczne w strefie euro. Teraz uwaga inwestorów powinna zostać przekierowana na działania banków centralnych.

Już w kwietniu pojawiły się informacje sugerujące, że w przypadku uspokojenia się sytuacji politycznej na Starym Kontynencie, na czerwcowym posiedzeniu EBC może dojść do zakomunikowania chęci ograniczenia luźnej polityki monetarnej. Do zmniejszenia skali programu skupu aktywów, który obecnie wynosi 60 mld EUR miesięcznie, prawdopodobnie najszybciej dojdzie na początku przyszłego roku, jednak już teraz spekulacje na ten temat mogą studzić optymizm inwestorów, szczególnie że wiele indeksów giełdowych z rynków rozwiniętych znajduje się w okolicy swoich historycznych szczytów.

Ponadto przed nami dalsze podwyżki stóp procentowych ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Do kolejnego takiego ruchu może dojść do już w przyszłym miesiącu. Dlatego wbrew giełdowemu powiedzeniu „Sell in May", gorszym miesiącem dla rynków akcyjnych może być czerwiec, który w ciągu ostatnich 10 lat był najsłabszym okresem dla indeksów. Pod koniec wtorkowej sesji niemiecki DAX rośnie o 0,53%, a francuski CAC40 o 0,31%. Z kolei na Wall Street technologiczny Nasdaq odbija się o 0,33%, zdobywając nowe maksima. Z kolei S&P500 podchodzi o 0,07%. Dow Jones oscyluje w okolicy poziomu odniesienia.

Na GPW największymi wzrostami może się pochwalić WIG20, który zyskując ponad 1,64%. ponownie szturmuje barierę 2.400 pkt. Jeśli kupującym uda się skutecznie uporać z tą barierą, to kolejnym celem może być poziom 2.500 pkt. W przypadku mniejszych indeksów sytuacja wygląda gorej. Benchmark średnich spółek, czyli mWIG40 znajduje się blisko poziomu odniesienia, a sWIG80 jest 0,71% poniżej kreski.

Natomiast cały WIG rośnie o 0,95%. Pośród spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 najciekawiej prezentują się banki. Wyniki za I kwartał opublikował Alior Bank (+0,75%). Spółka odnotowała wzrost zysku netto z 80,2 mln do 82,4 mln PLN, czyli o 6% więcej niż zakładał rynkowy konsensus. Należy jednak zachować ostrożność w porównaniach do lat minionych, gdyż dopiero w listopadzie ubiegłego roku doszło do prawnego włączenia części przejętego Banku BPH.